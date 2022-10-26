民進黨台北市長候選人陳時中競選總部指控台北市長候選人黃珊珊在副市長期間，單憑一紙「手諭」就動用城博會上億的預算；黃珊珊今批「魚目混珠」、台北市長柯文哲酸「亂打一通」；陳競總回擊，這是政風處的報告，誰亂打一通；未來如果讓黃珊珊接班市長，將來台北市議員就會被玩弄在手掌之上？

陳時中競總今召開「政風報告打臉黃珊珊 還敢說手諭是民主？」記者會，台北市議員簡舒培表示，他們質疑的是柯市府的財政紀律，在柯文哲無心市政下，黃珊珊惡搞市政，導致台北市政府的財政紀律一團混亂，而柯文哲沒有調查清楚，為了捍衛自己、保護黃珊珊，就說議員們亂打一通。

簡舒培指出，昨天議員們出示的資料，是政風處在今年10月15日出來的報告，政風處報告寫的非常清楚，城博會的起源，就是「110年10月4日由黃珊珊前副市長手諭交辦城博會之規劃事宜」；黃珊珊用威權獨裁的方式寫的手諭，後續補足程序，甚至在黃珊珊手諭之前，也沒有任何規劃。

簡舒培也指出，政風處報告也顯示，2021年10月22日研考會簽核准動支第二預備金2300萬元，後又因黃珊珊將城博會展期從16天延長至23天，增加660萬元，因此2021年11月1日，黃珊珊批核將動支第二預備金增至2960萬元。而今年2月，城博會整體規劃調整，除了又再次動用第二預備金4900萬元，黃珊珊還在台北城市博覽會專案會議，要求各局處動用業務費支應城博會，包括周邊展演、文宣品設計、會場舞台活動、學生團體參訪活動等費用，總體城博會金額高達上億。

簡舒培批評，黃珊珊過去擔任22年議員、3年副市長，知法、玩法、弄法，完全不顧台北市政府財政紀律以及議員預算編列的使用原則，公然把各局處業務費挪來做城博會執行使用，套句柯文哲的話「這是合法逃避監督」。

簡舒培也質疑，這就是黃珊珊的民主制度嗎？這是台北市民無法接受的。簡舒培呼籲，若在黃珊珊的手諭之前，有任何公文、內簽、會議紀錄，請立即公開，不要再閃躲。