新竹縣長候選人楊文科競選總部假日FUN輕鬆第4波活動，29日下午3點30分，邀請米利亞Millie、SJ薩克斯樂團接連演出。30日下午3點30分的手作課程則以應景的萬聖節面具DIY為主，歡迎國小一年級至國中九年級學生參加，採取事先報名，額滿為止。

楊文科競選總部表示，競總已連續舉辦3波的假日FUN輕鬆活動，都吸引很多親子參加，第4波邀請的SJ薩克斯樂團成立於2017年，由新竹地區喜好音樂的民眾組成，該樂團擅長演出流行音樂、漫畫卡通及懷舊老歌。

而擁有出色外表的米利亞Millie出身新竹，曾經到美國紐約學習行銷，為一圓音樂夢，從新媒體數位直播平台出發，累積26萬觀眾、350萬人次的高人氣，已陸續發片多張專輯，此次將演出多首曲目。

30日下午3點30分手作課程主題為「DIY-Halloween萬聖節手作」，將由老師指導小朋友在面具上繪畫喜好的圖案、黏貼等，結合創造力、想像力和色彩，製作專屬的面具。活動採取線上報名，網址https://reurl.cc/RXKayZ，即日起至額滿為止。

楊文科競選總部提醒，網路報名須1人填1份報名表，若同戶須分別填寫，因名額有限，一戶最多以2位孩童為限報名完成不代表報名成功，總部將於28日統一透過email方式寄發錄取通知，未接獲通知者，視同報名不成功。

此外，因教室空間有限，並鼓勵兒童獨立思考啟發創作的潛能，本課程家長不進入教室陪同，家長可以在吧檯休憩區或兒童遊戲區等候，現場備有爆米花、點心和茶水供家長FUN輕鬆。