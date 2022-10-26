金酒公司繼日前因「天福案」合約遭夾報文宣抹黑攻擊後，25日再度於金門地區出現「黑金剛陳高雙品牌聯名損及金酒，獨厚天福集團」的廣告，且都是署名「王經軍」所為；金酒不堪其擾，今（26）日由副總經理陳啟展及工會理事長李宏定與律師的陪同下，代表金酒公司前往金門地檢署按鈴申告王經軍妨害名譽及妨害信用，以維護商譽、遏止選舉歪風。

王經軍則表示，他只是一個縣民，據實以告，並不是誣告，他是檢舉人和證人，大家可以根據任何問題來討論，其他並未多做解釋。

金酒副總陳啟展表示，金酒公司的任務是經營商業，爭取最大的業績與獲利；這位王先生卻未經查證，不斷的以不實訊息汙衊金酒公司，已對金酒的名譽造成了巨大傷害，且在金酒公司澄清說明後仍然持續進行，顯然是刻意、有其背後惡意的目的。

陳啟展也說，為了避免金酒公司繼續受到傷害，連帶損及所有員工、消費者及收藏家的權益，金酒被迫以訟止謗、以正視聽，也避免三人成虎、積非成是，希望有心人士不要為了私下各種目的傷害所有金門人的金酒，還給金酒公司專業的經營環境。

金酒工會理事長李宏定說，傷害金酒公司就是傷害金酒員工，金酒公司站在商業經營的立場下，一定無法滿足每一個消費者的需求，但像這種惡意抹黑、想把金酒搞倒、拿金酒公司消費的不實廣告，絕對無法接受。話一說完李宏定撕毀廣告文宣以示憤怒。

金酒公司表示，「品牌聯名」已是現行商業行銷趨勢，經由兩個或以上的品牌進行異業合作，結合雙方的優勢、共同推出聯名商品，藉此吸引不同領域的客層，拓展新的消費族群，在市場創立新的品牌價值，更結合彼此優勢帶來新的消費者體驗。此外，因不少跨界聯名都引起大量討論度，讓許多品牌都在瘋「跨界聯名」，已形成新的趨勢。

金酒也指出，廈門金酒與天福品牌聯名的策略目標為開拓高端市場，天福集團源自台灣天仁茗茶，為香港交易所上市公司，在大陸重點城市有約1400個門市，且均位於精華地點，主要客群為高端消費人士，正好補足金酒希望開拓高端客群的空缺，從「黑金剛」款衍生「和平之握」款五年陳高由其銷售，即為要突破高端市場，將金酒的市場均價往上拉提，間接讓廣大酒商及金門民眾均能獲益。

金酒也表示，供應給天福的和平之握黑金剛，是為藉其通路特性打開高端市場的策略作為，僅在2019年供應一批約3萬瓶，在整體管控之下，既保障金酒及下游供銷鏈的獲利，也達成開拓新市場、拉升均價的策略目標。