美國11月期中選舉選情對拜登不利。

美國期中選舉即將於11月8日登場，總統拜登5月預期民主黨可望在參議院、眾議院取得進展，隨著民調下滑，如今白宮擔心，參眾兩院的多數地位可能拱手讓給共和黨。針對共和黨可能在掌握國會後「秋後算帳」，包括杯葛立法、發動彈劾拜登、調查拜登兒子韓特等程序，白宮也已指派特別顧問應戰。

■白宮官員擔憂 參議院、眾議院恐翻盤

路透社報導，拜登5月樂觀預測，目前掌控參議院、眾議院多數席次的民主黨仍能在11月的期中選舉中有所斬獲，不過近期民調顯示，過去輕鬆領先的民主黨人現在在部分參議院選區中面臨搖擺不定局面，礙於高通膨延續，向來五五波的參議院選情如今變得更有利於共和黨，民主黨有信心鞏固的眾議院也向共和黨靠攏。

華府官員透露，如今白宮的樂觀預期已消退，甚至擔心民主黨恐失去參眾兩院的多數地位。就連拜登上周也坦承，選戰愈來愈激烈，一下共和黨領先，一下民主黨領先，不過他仍認為，選前民主黨會再度超車，白宮的對外聲明也持續傳遞正面訊息。

官員指出，促使白宮感到擔憂的關鍵是主要選民對通膨的憂慮仍持續存在，雖然美國最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，引爆爭議，不過民調顯示，通膨仍是選民最關心的議題；民主黨在與共和黨的訊息戰中也遇到麻煩，導致民主黨被認定對犯罪的態度更為軟弱。

美國期中選舉民調顯示，共和黨在搖擺州有所斬獲。

■選情不利白宮不放棄 靠女性選民、墮胎議題

報導指出，白宮官員及民主黨策士都坦承，期中選舉的整體樂觀情緒已經轉變，不過他們仍不打算放棄。他們說，傳統上期中選舉本來就不利於執政黨，而民主黨要在激烈的選情中脫穎而出，最終關鍵可能只是幾張選票而已。

一名白宮官員表示，今年好幾個搖擺州的女性選民激增，「我們認為動員這些選民11月前往投票站是很重要的。」這名官員也稱，墮胎議題至少在6個激烈的參議院席次選舉中扮演「關鍵角色」，另外對眾院選戰中幾個中間偏右的搖擺地區也有影響。

共和黨計畫重新拿回眾議院後彈劾拜登。

■共和黨掌國會恐秋後算帳、彈劾拜登 白宮派特別顧問應戰

失去參眾兩院的控制權將會嚴重影響拜登後續2年任期的施政空間，預期共和黨人將阻撓保障墮胎權、警務及其他拜登優先政策的立法，並且推動限制移民、支出等草案。

外界也預期共和黨人將對民主黨的支出、拜登次子韓特（Hunter Biden）的商業行為及私生活展開調查，部份議員甚至表示希望彈劾拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）或其他內閣閣員。

針對可能即將來臨的共和黨調查與阻撓，白宮前後任幕僚都表示，白宮正在準備應戰。民主黨策士舒茲（Eric Schultz）說，白宮非常清楚共和黨掌握國會後會是什麼樣子，知情人士說，白宮今年稍早已經聘請白領辯護律師索柏（Richard Sauber）擔任特別顧問，應戰任何調查行動，待選舉結果出爐再決定是否額外增加人手或調動職務。