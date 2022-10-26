中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，國內連6天跌破4萬例後，今再回到4字頭，共新增4萬261例，不過仍比上周三下降9.7％。境外移入則增加56例，另有52人死亡，最年輕為2名30多歲女子。

相較上周三新增4萬4601例，本土個案今下降9.7％，以新北單日新增7066例居多，其次依序為台中5391例、高雄4789例、桃園4053例、台北3939例、台南3597例；境外移入個案則分別自加拿大、中國大陸、香港、南韓、新加坡、德國、日本等移入。

與此同時，國內今新增151例中症、53重症、52例死亡。重症個案包含3名孩童多系統發炎症候群（MIS-C），都已出院，其中1人曾因血壓偏低，短暫入住加護病房。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，第1名個案為1歲男童，未打疫苗，9月14日確診，10月14日起高燒等症狀，10月20日就醫住院，有腹水、心包膜積水等，懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白治療後，病況好轉，10月25日出院。

第2名為5歲男童，9月12日確診，接種2劑疫苗，無慢性病，10月5日起發燒、皮疹，14日紅眼、草莓舌、腹痛，10月15日至急診住院，因血壓偏低，10月17日～18日曾入住加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇治療後好轉，10月21日出院。

另1名5歲男童曾接種2劑疫苗、無慢性病，9月15日確診，10月14日高燒、腹痛腹瀉，17日至急診，結膜炎、下肢皮疹，懷疑MIS-C，隔日住院，經給予免疫球蛋白、類固醇等治療後，10月23日出院。

死亡個案方面，最年輕為2例30多歲女性，都有慢性病、接種2～3劑疫苗。羅一鈞表示，其中1名女子曾接種2劑疫苗，有肝硬化、糖尿病等慢性病史，10月18日因食慾、精神差，快篩陽性居家照護，10月19日因症狀未改善，就醫住院，住院當中更實用瑞德西韋，但因肺炎惡化，10月22日過世。死因為新冠肺炎，急性腎衰竭合併代謝性酸中毒。

另1名女子曾接種3劑疫苗，患有血液疾病，7月9日發燒、呼吸喘，就醫確診並住院，使用瑞德西韋，血液培養顯示多重細菌感染，因併發敗血症，7月19日過世，死因為肺炎、貧血相關血液疾病。截至目前，國內共累計755萬5884例確診，1萬2479例死亡。