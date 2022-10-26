美國政府今天表示，由於全球氣溫上升、海冰消失，南極洲皇帝企鵝可能面臨絕種風險，當局因此將牠們納入「瀕臨滅絕物種保護法」保護名單。

美國魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）說，皇帝企鵝應受此法保護，因為牠們在深受氣候變遷影響的南極地區冰面上建立棲地和繁衍後代。

這個機構表示，當局審查一些證據後，發現包括40年來的衛星資料都顯示，皇帝企鵝目前沒有絕種危機，但氣溫升高卻可能帶來這樣的災難。

美國魚類暨野生動物管理局之所以展開審查，是因為生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）這個保育團體於2011年提交一份請願書，要求將皇帝企鵝納入瀕臨滅絕物種保護法（Endangered Species Act）保護名單。

美國政府說，氣候變遷導致皇帝企鵝無法在現有棲地順利繁殖。在威德爾海（Weddell Sea）哈雷灣（Halley Bay）這個南極第2大皇帝企鵝棲息地，海冰生成條件不佳已持續了好幾年，自2016年來，新生的企鵝寶寶都已溺斃。

將皇帝企鵝列為瀕危物種，可促成保育戰略的國際合作、增加保育計畫資金，並要求美國聯邦機構採取行動、減少威脅。

生物多樣性中心氣候科學主任沃爾夫（Shaye Wolf）說：「皇帝企鵝能否繼續生存，取決於我們政府是否採取強有力的行動，減少使用會讓氣候暖化的化石燃料，並防止對地球其他生命造成不可逆的傷害。」

灰熊、禿鷹、灰鯨等多種瀕臨絕種的動物得以倖免於難，必須歸功於1973年通過的瀕臨滅絕物種保護法；這項法規可以禁止鑽井、採礦等行業在被認為是物種生存必要的開發中地區作業。