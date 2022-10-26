新竹縣國中小免費營養午餐「班班吃石斑」昨天上路，國民黨竹北市長候選人林為洲與民眾黨市民代表候選人游雅婷和楊朝凱26日「藍白合」，共同提出竹北市國中小學的教育政策方案，主張補肋課後社團優化社團師資及營養午餐加碼補助的政策方案，讓竹北市國中小午餐棒棒，學生有更好的社團環境，個個頭腦壯壯。

林為洲指出，竹北市移居人口多，年輕家長都非常重視育兒教育，他提出盤點竹北市閒置空間設立親子館和推動「假日臨時托育服務」等育兒政見，獲得很多家長高度認同，再次與游雅婷和楊朝凱2位市民代表候選人共推竹北市國中小教育政策方案。

林為洲說，竹北市公所財政穩定，111年度總預算編列23億3500萬餘元，其中教育科學文化預算1億3百多萬元，但110年度教育科學文化預算及決算數，大約有500多萬的預算未執行。

林為洲認為，竹北市公所是零負債，在預算充足的情況下，優化國小兒童課後照顧服務班、兒童課後照顧服務中心及國中的課後社團，是未來竹北市市長重要的課題。

林為洲認為，未來竹北市公所若能提供協助市內國中小的課後照顧班及社團，以專案方式補助給學校，優化課後照顧班及社團，不僅能提升教學品質，讓孩子在課後時間，找到自己的興趣精進學習，家長也能更放心讓孩子參加課後社團活動。

林為洲進一步表示，國中小學生除了上課學習外，最重要的就是「吃」，在提升課後社團品質的同時，讓孩子吃的營養、健康也是非常重要的。

林為洲認為，在目前原物料都飆漲下，竹北市公所編列教育科學文化經費已突破億元，應可補助竹北市國中小營養午餐費，讓孩子們都能吃的好、用的好、課程豐富又多元，增進孩童更多元的課外學習，讓竹北未來更好。