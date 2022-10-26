年底選戰倒數1個月，各陣營於26日0時搶下11月25日「選前之夜」路權。據了解，民進黨台北市長候選人陳時中已搶下凱達格蘭大道、北平東路路權，原先有意要搶凱道的國民黨台北市長候選人蔣萬安，最後僅拿到國民黨中央黨部前八德路二段當備案。無黨籍台北市長候選人黃珊珊則拿到台北市政府前的市民廣場。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，北市有幾個適合辦選前之夜的場地，像是市府廣場、凱道，這些地方被申請，現在凱道申請到11月22日到24日共3天，但是11月25日晚上沒有申請到，被別人拿走，但是對方拿到25日也沒辦法場布，25日可能還要跟人家協調。

聽聞陳時中陣營搶到凱道路權，黃呂錦茹批評，所以是他們惡搞就對了，他們已經在民進黨中央黨部附近的市民農場市集大興土木。

她批評，那就要問民進黨為什麼要惡搞，陳時中疫苗惡搞，連場地也要惡搞，他明明知道22、23、24都國民黨搶到，國民黨要場布，陳時中為什麼要來搞25日？批評陳時中用行政資源來惡搞， 要問陳為什麼要惡搞。

黃呂錦茹坦言，選前之夜自由廣場也搶不到，國民黨有暫借國民黨中央黨部周邊的八德路二段路權，自己不曉得到時候蔣萬安競選總部想要怎麼樣做，只是站在市黨部角度，把一些可能場地預備起來。

另外，11月19日選前黃金周，國民黨將在張善政桃園南區競總辦「北北基桃竹竹苗」7縣市聯合造勢。黃呂錦茹說，台北市自己還是要有一個造勢，黨部會舉辦造勢，現在不能公布地點。