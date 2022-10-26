警方查獲大批K他命。（王揚傑攝）

新北、雲林警合作破獲境外運毒 貨櫃木棧板夾藏255公斤K他命

新北市刑警大隊、瑞芳警分局與雲林縣警局今年6月在雲林縣斗南鎮破獲製毒工廠，查扣K他命成品112公斤，經報請雲林地檢署指揮擴大偵辦，查知該製毒工廠從泰國運輸K他命入境，9月12日出動緝毒犬至基隆港查緝，果真從貨櫃木棧板夾層查獲K他命255公斤，市值總計高達6億6000萬元，警方後續逮捕進口貨櫃公司負責人56歲胡姓男子、接貨人29歲許姓男子等9人，全案依毒品危害防制條例偵辦。

新北、雲林警方今年6月查緝雲林縣斗南鎮製毒工廠，查獲K他命112公斤、安非他命46公克，逮捕製毒師34歲周姓男子等4人送辦，專案小組深入追查，發現毒品來源疑以進口A4紙張名義，從泰國夾藏運輸來台。

專案小組獲悉9月12日該集團再次進口A4紙張，遂會同基隆港務警察總隊及關務署基隆關人員，並出動緝毒犬Quiana至基隆港查緝，Quiana進入貨櫃嗅聞後隨即坐下，代表貨櫃中藏有毒品，但貨櫃內無其他貨物僅剩木棧板，於是專案小組拆開木棧板，果真查獲其中夾藏大批K他命，經清點共計255公斤。

後續向雲林地方法院聲請搜索票，在雲林縣北港鎮民樂路某廠房搜索，查獲接貨人許男等7人；另在桃園市桃園區南華街某辦公大樓拘提公司負責人胡男等2人到案，全案依毒品危害防治條例移送雲林地檢署偵辦。本案共計拘提販毒集團13人，羈押禁見8名毒販。

新北警繼去年查獲史上國內最大宗毒品案，查扣1172塊海洛因磚後，今年再次查獲367公斤K他命，新北市長侯友宜讚許並肯定新北警的付出與努力，打擊犯罪唯有不斷的堅持努力不懈，才能一次又一次的阻絕大量毒品流入市面。

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