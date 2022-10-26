國民黨立法院黨團26日召開「戳破謊言！害林哲瑄受傷的新竹棒球場傷，真兇是市府」記者會，國民黨新竹市長候選人林耕仁（左起）、立委游毓蘭、副書記長洪孟楷、書記長李德維、副書記長鄭正鈐出席。（劉宗龍攝）

新竹市政府花12.3億元重建的新竹棒球場改善成效仍待檢視，但立法院國民黨團副書記長洪孟楷發現，教育部「營造優質友善運動場館設施計畫」前瞻計畫列管清單已將原列管序號1號的「新竹市立棒球場新建工程」刪除，質疑又是黑箱。

洪孟楷表示，對照6月時的列管表，當時新竹市立棒球場整修工程狀態仍是施工中，施工中能夠開打比賽已經夠扯了，沒想到經3個月還沒有整修完畢，乾脆刪除列管；蔡政府疫苗採購可黑箱30年，新竹市棒球場整修也要黑箱封存30年？

洪孟楷質疑，前新竹市長林智堅至今有關心過在新竹棒球場受傷的職棒外野手林哲瑄？對讓職棒好手受傷的整修工程，主管機關教育部竟不是積極面對，而是直接黑箱起來當沒事，會不會太扯？這就是民進黨政府對待職棒球員的態度？

洪孟楷批評，12.3億元改建的新竹棒球場，變成選區造勢作秀地點，傷透球迷的心，現在教育部還直接黑箱列管，教育部長潘文忠應說清楚，誰下令把新竹球場從列管表上拿掉？不敢面對就應下台負責。

國民黨新竹市長候選人林耕仁說，新竹棒球場改建工程經費由原規畫3.5億元暴增至12.3億元；承包商中的艾奕康公司曾因重大公共工程違失被起訴，巨佳營造更曾涉如桃園新埔國小承包案偷工減料等案，發包的新竹市政府沒問題？

國民黨立委賴士葆也說，新竹棒球場改建案招標過程，就是典型的民進黨執政下的金玉其外、敗絮其中，一切都為政治考量，根本還沒有竣工就啟用，視國家法律、球員健康安全於無物，元兇就是新竹市政府。

國民黨副書記長鄭正鈐表示，審計部查核報告直指，新竹棒球場改建案有4大缺失：專案管理與監造併案發包，委託同一廠商，每一個大項都是一堆問題；建造費用倍增，竟採限制性招標議價，排除其他專業廠商；紅土與土壤未符合統包需求規範，發現缺失仍啟用；未依契約規定辦理驗收即點交予OT廠商營運使用。

鄭正鈐說，立法院教育委員會明天去新竹棒球場考察，歡迎綠營與林智堅一起來，強調新竹棒球場工程品質的問題，是全台球迷與新竹市民關心的事情，不是政黨政治或選舉問題。