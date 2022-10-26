新北男突急性心肌梗塞，桃消防跟死神搶人救回一命。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

新北市徐姓男子10月17日開車行經桃園市時，因為急性心肌梗塞昏倒，一度失去呼吸心跳呈現OHCA狀態，友人立即通報119，桃園市消防局派遣桃園分隊隊員莊士永、徐紫欽出勤，最終在鬼門關前救回一命，徐姓男子一家人26日也親自至桃園分隊，感謝救命之恩。

49歲徐姓男子，17日開車行經桃園區宏昌七街和中平路交叉路口時，突然一陣胸痛隨後昏迷不醒，失去生命徵象。桃園市消防局15時05分接獲同車友人報案，派遣桃園分隊隊員莊士永、徐紫欽出勤。

救護員到達現場發現徐男呈無意識無脈搏且瀕死式呼吸，立即對患者實施CPR及電擊，經搶救後恢復自主循環，立即送往敏盛醫院。院方接手後，確認徐男罹患急性心肌梗塞，經完成手術及住院觀察後，20日康復出院。

徐姓男子今特地前往桃園分隊道謝，他衷心感謝兩位救護員的救命之恩，特別和一家人一起向救護員莊士永及徐紫欽致謝，並與在場所有人分享重生後的喜悅。莊士永、徐紫欽表示，看到家屬感激的笑容，就是給第一線消防救護人員最大的鼓勵。可以運用自己的救護技術成功救人、救回一個家庭，真的是一件令人開心的事。

桃園分隊長張侃峯表示，除了肯定兩位救護員的技術，成功挽回民眾性命之外，也呼籲有心臟病病史者，如發生持續疼痛伴隨噁心、噁吐、出冷汗及虛弱等症狀，服藥後仍無法緩解，疼痛蔓延至左臂或後背時，儘速撥打119救護車送醫，同時也提醒民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。