隨著社群媒體興盛的時代，不少網紅靠著亮麗外表、火辣身材吸引大批網友關注，也有人是靠著個人特色及特殊話題而受到矚目。國外一對網紅夫妻檔丹尼（Danny Casaurang）及貝瑟妮（Bethany Casaurang）便是靠著「48公分的身高差」，於TikTok上分享兩人在生活上差異的各種趣事，吸引9萬人追蹤。而近日貝瑟妮受到網友性暗示詢問兩人的房事，她竟然也特別拍影片回應了。

貝瑟妮在個人TikTok帳號的自我介紹中，便直接寫到夫妻倆是丈夫很高、妻子很嬌小的奇妙組合，先前她也曾公開兩人的身高分別是195公分與147公分，足足差了48公分，而且她的個性十分活潑、開朗，老公丹尼則是溫和、內向，但他們完全不會因個性及身高上的差距感到困擾，反而十分恩愛，丹尼更多次配合貝瑟妮拍攝影片，並在其中展現木訥的笑容，可愛的互動融化不少粉絲。

而夫妻倆也隨著知名度逐漸打開而開始收到網友各式各樣的問題。近日，貝瑟妮便收到一名網友私訊留言暗示性的詢問「會痛嗎？」貝瑟妮也直接拍攝影片，以字幕霸氣回應「嗯，這雖然不是秘密，但也不關你們的事」，而她則是隨著音樂拍手、扭腰擺臀，老公丹尼則是面無表情地站在她身後，形成極大的反差，而其他網友看到後也立即在底下留言，意外引發話題。