新北三峽區昨（25）發生軍卡右轉輾死一對騎機車母女，死者陳女當時騎車送小女兒到幼兒園，陳女臉書上全是2個女兒的照片，一字一圖顯露滿滿母愛，擔任計程車司機的丈夫目前仍不敢讓大女兒知道此事；肇事的上兵已被無保飭回，依過失殺人罪法辦，軍方強調將待檢警查明肇事原因，視結果懲處。

據悉死者陳姓婦人平時在工廠上班，丈夫為計程車司機，2人育有6歲、8歲女兒，陳女臉書最後一篇貼文是23日曬出2個女兒照片，稱女兒的瀏海是她剪的，18日貼文則說小女兒因確診，連睡覺都要戴著口罩，其他貼文幾乎是狂曬女兒的可愛模樣，2月時還曾說「有媽的孩子是個寶…珍惜父母還在我們身邊將來才不會有遺憾」；目前家人還不敢讓8歲女子知道媽媽、妹妹逝世消息。

軍用卡車撞機車 三峽母載4歲女上幼兒園重摔雙亡

軍卡右轉輾死騎機車母女，死者陳女當時騎車要送小女兒到幼兒園，陳女臉書上全是2個女兒的照片，擔任計程車司機的丈夫目前仍不敢讓大女兒知道此事。（翻攝自臉書）

軍卡右轉輾死騎機車母女，死者陳女當時騎車要送小女兒到幼兒園，陳女臉書上全是2個女兒的照片，擔任計程車司機的丈夫目前仍不敢讓大女兒知道此事。（翻攝自臉書）

軍卡右轉輾死騎機車母女，死者陳女當時騎車要送小女兒到幼兒園，陳女臉書上全是2個女兒的照片，擔任計程車司機的丈夫目前仍不敢讓大女兒知道此事。（翻攝自臉書）

新北地檢署檢察官昨（25）晚會同法醫進行相驗，確認母親致命傷為肋骨斷裂，女兒則為頸椎斷裂；檢方認定肇事的陳姓上兵犯後態度良好，積極與死者家屬協調理賠事宜，軍方也表示會協助處理，考量他有正當工作，且身處軍營並無逃亡可能，予以無保飭回，跟隨部隊長官返回營區。

死者陳女的丈夫昨也到殯儀館，難過地說目前軍方承諾會妥善處理，態度很好，直言「現在他們不處理也不行了，如果不處理，我就做鬼抓他！」而他在醫院認屍時一度痛哭失聲，當得知肇事的軍卡共乘坐2人時，當場痛斥「為何副駕駛座有人，卻沒有看到？」陳姓上兵面對媒體詢問頻頻表示「不知道發生什麼事」、「對不起」、「抱歉」。