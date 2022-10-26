高雄鹽埕區的蔡姓里長因欠債120萬，遭到盧姓、黃姓、劉姓等10位男子持棍棒討債，盧男等人於去年6月前往蔡男所經營的茶行討債，見茶行未開門營業，一行人持棍棒砸毀茶行玻璃，一個禮拜後更直接到里長服務處丟雞蛋，造成服務處毀損。高雄地檢署依妨害秩序起訴盧男等10人。

蔡姓里長欠盧男120萬元的債務，蔡男本該每月償還債務，但蔡男卻拖延付款，且態度不佳，惹得盧男相當不爽。去年6月3日晚間，盧男先是與3名同夥帶著伸縮棍與球棒前往茶行討債，不料茶行未營業，盧男等人便砸破茶行玻璃，隨後離去。

一個禮拜後，盧男又帶著6名同夥前往蔡姓里長服務處，原先盧男要與蔡男商討債務事項，結果蔡男竟從服務處後門溜之大吉，留下盧男一行人在服務處，盧男便指示同夥往服務處的牆壁、桌椅投擲先前準備好的雞蛋，把服務處搞得一團亂。

警方到場後，將在場的盧男等人逮捕，也透過監視器畫面將其他離開的共犯揪出，偵訊時蔡男表示，盧男到服務處時並未限制他的行動，還事先告知他有叫人來丟雞蛋，請他先行離開，但盧男表示，會丟雞蛋是因為蔡男從後門逃跑，他才會指示同夥丟雞蛋，雙方說詞不一。

高雄地檢署根據現場事證、盧男等人的犯案說詞，依妨害秩序罪，起訴盧男等10名同夥。