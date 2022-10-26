國民黨新竹市長候選人林耕仁今（26）日公布「教育新竹7主軸」，內容包括「零到六歲國家養新竹加強版」、「公幼百分百，臨托3+1」、「全方位提升義務教育品質」等政見；林強調，這7大主軸，分別從學前、義務教育，到改善教育環境，落實終身學習精神等4大面向，為新竹培育人才，為下一代打造美好未來。
林耕仁今日在臉書發文，公布最新教育政見CF，強調他的「教育新竹7主軸」包括以下：
1、零到六歲國家養新竹加強版
2、公幼百分百，臨托3+1
3、全方位提升義務教育品質
4、科技人文並重，一技在身走天下
5、提升學習環境
6、教育預算逐年增，發展青創享共好
7、風華再現傳經驗，終身學習享樂齡
對此，林耕仁指出，教育是百年大計，更關乎下一代的未來，以及整體城市與國家競爭力；這不只是孩子的現在，更是你我的未來。他提出的教育新竹7主軸，從學前、義務教育，到改善教育環境，落實終身學習精神等4大面向，為新竹培育人才，也為下一代打造美好未來。
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