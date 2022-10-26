因疫情延期2年的第九屆台越觀光合作會議25日於台南重啟辦理，為國境開放旅遊後首場國際觀光交流會議。雙方以「加速恢復雙邊觀光互訪規模」為目標，經充分討論後達成多項疫後觀光合作共識，盼能加速團客市場復甦，早日重回百萬人次互訪規模。

台越雙方自2012年11月21日於台北舉辦首屆台越觀光合作會議以降，即輪流在兩國不同城市舉行。歷經8屆雙邊合作會議後，觀光局與越南國家旅遊總局已分別就觀光產業投資、人才培訓、學者交流及市場推廣等項目多項觀光進行合作，成績亮眼。

而台越雙邊合作的豐碩成果，也反映在互訪人次上，尤其在台灣2014年起實施觀宏專案、簡化優質團來台簽證申請程序後，越南旅客來台人次每年穩定成長，於2018年達49萬人次，而台越互訪遊客人次也在同年正式突破百萬。

此次越南國家旅遊總局局長阮重慶親率各司處主管、廣治省等10個等地方政府觀光廳主管及10位越南主力旅行業者代表25名來台，會中達成每年一城市觀光交流、鼓勵雙方業者或觀光相關協會簽訂疫後送客計畫等共識，希望再深化及在地化台越觀光合作機制。

同時，雙方將持續推動台越特色美食交流、加強雙邊觀光推廣、推動城市觀光交流及市場復甦合作計畫等策略，攜手衝刺雙邊旅遊市場。第十屆將於明年在越南清化省舉行，未來持續秉持雙方合作互惠互利共同目標，達成各項合作計畫策略與任務。

觀光局長張錫聰表示，觀光局一直以營造「安全旅遊、首選台灣」形象，致力推動台灣為安全、熟悉且具特色的旅遊目的地。在13日觀光團禁令解除後，將在既有基礎上全面強化國際媒體宣傳、加速大型媒宣推廣計畫及邀約國外業者來台踩線等規畫。

而觀光局駐胡志明市辦事處除了在國境開放之際，即邀請20家越南主力旅行社業者來台進行踩線，後續也規畫5梯次逾70人次的業者、媒體及網紅部落客（KOL）來台踩線，亦研議首發團贈禮及台灣旅遊產品廣告分攤計畫，期能加速團客市場復甦。