新竹台大分院為推動智慧醫療成立「智慧醫療創新中心」，導人各廠商的智慧顯示科技，打造各式情境場域提供測試與展示，經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）26日在生醫醫院舉辦智慧醫療顯示應用成果發表會，呈現智慧顯示應用系統整合與技術能量，期建立國內智慧醫療場域典範。

新竹台大分院院長余忠仁表示，新竹分院緊鄰台灣科技業的心臟，生醫醫院位處新竹生醫園區，促使院方致力發展智慧醫療，努力成為醫學中心及智慧醫療典範為願景。

為將科技應用於更具前瞻性的醫療服務，台大新竹分院成立「智慧醫療創新中心」，打造各式情境場域提供測試與展示，以利未來可快速導入臨床應用。

院方導入業成等廠商的智慧顯示科技，應用在門禁系統、床邊照護系統、病房床頭卡及房門卡等，透過多元場域應用，展現即時資訊、綠能環保及提升醫療照護品質的效益。

如業成集團建置的3D人臉辨識門禁系統與3D床邊照護系統，協助醫院即時與高效控管院區進出人員，即時偵測與通報病房內病患的跌倒、離床等行動，協助醫療護理人員即時反應，提升照護品質與效率。

業成集團英特盛科技董事長陳伯綸表示，這些跨領域的新世代應用，能保障安全、促進健康及提升效率，期待和新竹台大分院一同打造最創新的科技化醫院，服務民眾。

經濟部SDAI智慧醫療小組召集人陳俊賢以反射式技術顯示的電子紙，可透過無線傳輸持續更新顯示資訊，認為應用在智慧醫療場域，可減少護理人員手動更新資訊的時間，降低文書工作負荷，讓醫護人員可更專注於病患照護，並全面創造更好的醫療照護體驗。

與會人士均認，新竹台大分院在醫療領域的臨床經驗，結合SDIA輔導導入智慧醫療SIG解決方案，可提升醫療照護流程與資訊的正確性，強化醫病溝通與醫療安全，提升醫療照護的效率。