嘉義基督教醫院舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式，嘉基院長姚維仁為聯盟現任理事長，其餘14間「醫療策略聯盟」(ATHCA)盟院將一起響應。（嘉基提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉基兒童發展聯合評估中心醫師侯育銘強調，透過繪本易使家長和兒童一起閱讀的特性，能有效增加民眾對發展遲緩的認知與警覺性。（嘉基提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義基督教醫院舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式。（嘉基提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義基督教醫院早療中心3年前推出《擁抱慢慢猴》繪本，並成立「擁抱慢慢猴」兒童劇團，為早療兒童發聲，今嘉基舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式，14間「醫療策略聯盟」盟院也一起響應，未來將由嘉基早療中心吉祥物「慢慢猴」擔任大使，自嘉基出發至全台14間盟院進行為期1個月的環台公益巡迴演出，期待透過社會大眾的力量，發起對兒童健康發展與早期療育的重視，一起守護兒童。

嘉基早療中心推出《擁抱慢慢猴》繪本後，也培訓了一群說繪本的種子老師至嘉義各社區角落進行繪本分享，今年為讓形式更加生動活潑、吸睛，中心成立「擁抱慢慢猴」兒童劇團，透過生動演出，讓影響的對象族群不再僅限親子，更進一步延伸至社區長輩，促進老幼共融。

現公益環台活動起跑，嘉基說，期待藉承辦醫療策略聯盟公益活動機會，跨出嘉義，將自身「融合繪本及繪本兒童劇」的執行經驗與模式，分享至全國各地的醫療盟院。

嘉基早療中心主任穆春香透露，《擁抱慢慢猴》繪本發行後，配合「慢慢猴」大使用以多元形式與社會大眾互動，慢慢猴大使的形象與人氣不斷提升，也被孩子與家長接受，現已規畫年底出續集，希望能達到社會教育、家庭共學的目的。

嘉基兒童發展聯合評估中心醫師侯育銘強調，透過繪本讓家長和兒童一起閱讀，能有效增加民眾對發展遲緩的認知與警覺性，《擁抱慢慢猴》第2冊的主題就是當自己或身邊的兒童有發展困擾及療育時，知道如何面對及尋求醫療資源，因為把握療育的黃金期，一向是兒童的發展關鍵。