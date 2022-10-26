民進黨今舉行「21＋1個理由！回家投票！」記者會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，她有三個拜託，訂車票、揪朋友及回家投下正確的一票。

蔡英文致詞指出，不只是年輕朋友很投入，民進黨的候選人和支持者，也積極地響應「民主前進挺18」的訴求。以她為例，在每一個助選、助講的場合中，一定會幫18歲公民權拉票。

她說，民進黨之所以這麼做，是為了讓台灣的下一代，有更健全、更符合國際潮流的民主環境。她也相信，面對歷史上第一次修憲複決投票，台灣人民投出的每一張同意票，都將會象徵著，我們有決心繼續深化民主，更有信心守護國家的主權。

她說，深化民主，守護國家，更要壯大國家。這也是過去六年來，在台灣人民支持下，她和執政黨同志們每一天的責任。

她接著說，對外，顧好主權，堅守住民主自由的價值，讓世界看見台灣的韌性。對內，顧好地方，透過前瞻基礎建設，確保了經濟和社會發展的利基。也顧好人民，用心拚福利。不但加薪減稅，也推動長照、幼托、社會住宅，從小朋友照顧到老人家。

顧主權、顧地方、顧人民，這一切的工作，只有蔡英文一個人是做不到的。

她說，希望社會大眾在肯定我們中央執政的同時，也能夠支持民進黨在地方推出的好人才。「我可以保證，民進黨提名的候選人，一定是認真又會做事，有辦法將中央的政策，充分地落實到地方」。

她指出，「我也可以保證，民進黨提名的候選人，將會是清廉、勤政、愛鄉土，有辦法擦亮綠色執政的招牌，帶給地方更乾淨的政治環境」。

她說，距離投票日只剩下一個月，她有三個拜託，要在這裡提出來，第一個拜託，訂車票。拜託所有的選民，特別是第一次投票的首投族，現在就拿起手機，訂好11月26號回家的車票。

她說，第二個拜託是揪朋友。拜託大家提醒身邊的親朋好友，一起訂車票、也一起關心家鄉的選舉。因為民主社會最珍貴的價值，就是在於有權利投下神聖的一票，改變自己的家鄉。

她說，最後一個拜託就是回家投下正確的一票。要拜託大家，參考「國務青」同學所呼籲的，「21＋1」個回家投票的理由，用手中的選票，支持18歲公民權過關，也支持民主進步黨提名的候選人。

她指出，支持民進黨的候選人，讓中央執政的好成績，繼續落實到地方，也讓地方成為中央的後盾，攜手來進步。11月26號，請大家告訴大家，一定要回家投票，用手中的選票，顧好家鄉，也顧好台灣的未來。