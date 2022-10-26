國民黨南投縣長參選人許淑華與信義鄉鄉長全志堅的聯合競選總部日前成立，並喊話「決心捍衛原民權益、守護鄉民福利」。許淑華也表示若當選，將積極推動一部落一文化健康站、增加溫馨巴士接送等政策。

許淑華今(26)日在臉書表示，感謝信義鄉親一直以來的支持愛護，過去她在中央努力爭取數億經費，進行隆華僑改建、崩塌地處理與溪流清疏工程。許淑華強調，未來若擔任縣長，她會積極推動一部落一文化健康站，改善設備、增加人力；對於交通行動不便的長輩，增加溫馨巴士接送；研擬自來水補助辦法，補助灌溉與民生用水減輕部落負擔。觀光的部分，許淑華表示，將結合原鄉文化融入觀光軸線，推廣信義原鄉文化。

許淑華提及，全志堅致詞時談到保留地問題屬於中央層級，非縣府權責，過去所有人用心協助在地居民解決問題，力求保障每位鄉民的權益，要掠奪原民保留地的坊間謠言，就是居心不良抹黑。許淑華表示絕對會守護鄉民權利，未來更會帶著鄉民的信任支持一起為信義努力！

許淑華也感謝成立當天來為她與全鄉長加油的南投縣長林明溱、原住民幹部史清水前議員、松秋明前議員；平地幹部王傳信、藍明憲、鄉民代表會邱瑞榮主席、及明德村長吳瑞龍與全體村長，「未來我們也會繼續為大家服務，一起打造全齡宜居的南投」。