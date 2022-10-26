有些人和長輩就是處不來，就算被問問題也只是隨便敷衍，因此很不受長輩歡迎，不過《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、巨蟹座、金牛座恰好相反，他們乖巧、嘴甜又懂事，特別討老人家喜歡，每逢過年紅包都收得比別人還多。

第三名：水瓶座

古靈精怪的水瓶座雖然有點調皮，但他們聰明、懂事，有什麼好的都會先想到爺爺奶奶，因此深受老人家歡迎，此外他們從小就很有禮貌，也特別懂得投其所好，總能逗得長輩樂不可支。

第二名：巨蟹座

巨蟹座特別念舊，看到老人家總會覺得特別親切，他們也非常幽默，喜歡把自己的所見所聞都告訴長輩，如此乖巧懂事的他們，自然深受老人家喜歡，每逢過年紅包都收到手軟。

第一名：金牛座

金牛座性格沉穩，為人熱情，非常有長輩緣，無論走到哪都會得到長輩關心，最重要的是，他們非常孝順，總是願意花很多的時間陪老人家說說話，這可是多數年輕人都做不到的事情，或許也因為如此，所以他們才特別討長輩喜歡。