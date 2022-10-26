中共二十大閉幕，國安會祕書長顧立雄今天表示，中國未來會加強對台灣的威嚇和非傳統武器作戰，我們要做的是一方面讓中國明白攻台要付出巨大代價，另一方面要加強自我防衛 實力，在軍事上發展不對稱戰力，亦即在承受對方第一擊後，仍有戰力削弱其侵台能力。

針對中共二十大以後的台海局勢，顧立雄今天接受媒體人王時齊「齊有此理」節目專訪表示，中國對於台灣非傳統的武力作戰方式會越來越加強，這部分無可置疑，包括飛機越過中線等都將成為一種新常態，其他包括外交上和經濟上的，以及對我們的認知作戰等都會加強，主要目的就是進行分化。

他說，台灣唯一解方，就是建立團結自我防衛決心，建立足夠防衛的實力，再加國際社會對我們的支持，不管是中國或台灣，跟全球的經濟連結已經非常深刻，讓他們知道台海一旦有事，全球經濟都會非常受影響。

至於具體的因應方式，顧立雄強調，台灣要做的，是一方面讓中國明白攻台要付出巨大代價，另一方面要增強自我防衛的實力，增強國家的韌性，「我想這個是非常重要的」，如此才能對中國產生足夠的嚇阻力量。

在軍事上的具體準備，他說，我們要發展不對稱戰力。利用小型、致命、機動性高、存活性高的武器作為反制，要在承受對方第一擊後，仍能有戰力削弱中國侵台能力。

對於國安局長陳明通日前指出，共軍在近年可能會有軍事上的動作，時間點最快包括2023年。對此，顧立雄表示，國安會會審慎應對各種可能的狀況，但現在並沒有具體的情報顯示在2023年會有類似的狀況。