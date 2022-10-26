九合一選舉倒數1個月，中央流行疫情指揮中心今邀請中選會副主委陳朝建說明投票規範。對於外界所關注，是否能比照日韓實施確診者投票，他表示台灣沒有通訊投票、特設投票所等法律依據，且南韓經驗顯示，確診者若採分流投票，最後仍無法區分確診者、非確診者。至於為何大考得設特別考場，投票卻不行？他則回應，考試不受戶籍地限制，但是投票有戶籍地限制。

確診者若快篩陰，是否可以戴口罩前往投票？指揮官王必勝表示，很多國家對確診者都是強制進行隔離，不可以離開住所，沒有快篩陰就可以去的規定，快篩陰可以出門活動指的是檢疫者，不是確診者，確診者沒有這樣的規定。

台灣無法比照日韓等國為確診者特設投票所。(中選會提供)

陳朝建表示，日本、南韓之所以可以實施確診者投票，是因為他們有通訊投票、特設投票所、提前投票等各式投票方式，且有法律依據，與我國有明顯不同。我國依《選罷法》規定，選舉人除了另有規定外，應於戶籍所在地的投票所投票，而現行的「另有規定」，只有投票所工作人員，可以在工作地投票所投，其餘都需在戶籍地投票。國內法律對於不在籍投票的制度，尚乏規範，包含通訊投、不在籍投票或特設投票所於法無據，仍無法在我國實行。

對於各界關切，國內大考得設特別考場，選舉卻無法比照辦理？陳朝建解釋，大考中心之所以可以辦理，是因為現行法律允許，考試不受戶籍地的限制，但投票依法有戶籍地限制，因此大考中心可以尋覓特定、少數、適當的場所進行相關作業，選務依照法律規定，在各個村里還需要有投票所，現行的村里數多，有獎金8000個、投票所則有1萬7000多個，和大考中心設立特別考場於少數、特定地點有明顯不同。

陳朝建表示，針對確診者設置投票所，有法律欠缺的問題，同時如果把1萬7649個投票所轉為特別投票所，有些投票所確診數多、有些只有1、2位，也有法定投票秘密該如何維護的法律問題，而不是只有防疫措施如何規劃、執行的問題。

關鍵在於，依照《選罷法》規定，選民須於戶籍地投票所投票，並未有特設投票所的制度。陳朝建呼籲國人，如果知道自己確診，應依《傳染病防治法》規定辦理，遵守防疫措施，保護自己和他人的健康權利。他重申，投票是公民的法定權利，受到憲法保障，依法可以出門，就可以行使投票權。11月26日投票前，若有防疫措施的調整，中選會也會配合。

對於能不能延長時間、分流投票？陳朝建表示，以上半年實施的南韓來說，雖然有部分正面評價，卻也有檢討聲浪，分流、延長投票最後還是會形成混合投票，主要的關鍵在投票時間截止的時候，原來排隊的人還是可以投票，如果確診者提早到，也會提早投票，無法區分確診者、非確診者，當地甚至出現選務之亂，導致官員請辭。