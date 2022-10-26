台海關係成為全球關注焦點，尤其美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，挑起大陸敏感神經，在台海周邊進行實彈軍演，衝突一觸即發，紐約時報知名專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）表示，台灣應該爭取更多國際合作夥伴，成為值得信任的夥伴，就不需要裴洛西了，佛里曼也認為，台灣應該以不主動挑釁大陸的方式，維持經濟繁榮與生活穩定。

曾三度獲得普立茲獎的紐時專欄作家佛里曼受邀參加遠見高峰會，並以影片方式發表談話，關注台海議題與美中關係，他認為，台灣不需要破壞現狀，不要挑釁這隻大熊（大陸）更不要迫使大陸領導人做決定，尤其是一個需要面對國內極大壓力的領導人。

佛里曼表示，過去三十年，台灣有很大的改變，唯一沒有改變的是地理位置，台灣依舊是一個小島，而鄰居相當龐大。因此，佛里曼建議，台灣應該要保持經濟繁榮、獨立，甚至繼續武裝台灣，這就是美好的一天。

佛里曼也強調，台灣目前需要做的是保持低調，不要挑釁，因為歷史及未來都對台灣有利，「熊不攻擊你的每一天，都是美好日子，不要給這個大鄰居有藉口，我們今天就是要做（犯台）。」

話鋒一轉，佛里曼認為，台積電的成功關鍵在於「信任」國際大廠願意信任台積電，如果大陸入侵台灣，台積電的價值會立刻歸零，「台灣愈是讓自己成為值得信任的國際夥伴，你們就不需要裴洛西了。」