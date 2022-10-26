第七屆「愛媒·講」未來媒體人體驗營活動在天津正式開營。來自北京大學、南開大學和天津大學等高校的臺灣學生以及臺灣青年代表參加了開營儀式。天津市台辦副主任原清出席了開營儀式並致詞。

原清副主任致詞中指出，「愛媒·講」未來媒體人體驗營活動自2016年首次舉辦，經過7年積澱已成為津臺青年交流品牌活動，今年精心設計組織了第七屆。本屆「愛媒·講」未來媒體人體驗營活動，由天津臺灣青年實訓就業基地（今晚報）、天津大學新媒體與傳播學院共同主辦，中國新聞社、中國臺灣網和臺灣導報等兩岸媒體積極支持。活動主題為「感受新興媒體魅力 深化兩岸青年友誼」，繼續堅持「愛媒體 講事實」的活動主旨，推動兩岸青年在新聞傳媒領域增進專業交流和互學互鑒，促進兩岸青年情感融合，發現、選拔和培養優秀的兩岸未來媒體人。未來4天時間，活動將帶領臺灣青年到武清區、寶坻區和薊州區采風創作，感受天津新農村建設風貌，近距離瞭解風土民情。通過師徒結對、實景采風、實訓指導以及成果交流等形式，合作完成相關作品，實境體驗並共同記錄鄉村振興的精彩故事。他勉勵師生把握合作機會，創作優秀作品，在交流互動中增進友誼。

原清副主任希望透過活動發現發現、選拔和培養優秀的兩岸未來媒體人。（圖／常亮攝）

營員們向今晚報和中新社等媒體派出的指導老師拜師，媒體導師就未來幾天的採訪任務進行了初步安排和專業指導。3位營員代表做了發言。北京大學臺籍博士研究生張佑睿說：「在大陸多年的求學經歷使我得到了很好的鍛煉和成長。希望此次活動能為今後本人在天津求職帶來啟發。」天津大學臺籍碩士研究生樊秋辰講到：「父母多年致力於兩岸媒體事業交流發展。我現在天津大學新媒體與傳播學院就讀研究生，希望能用所學知識為兩岸文化交流做出新的貢獻。」南開大學臺籍本科生林欣樺表示：「大陸的新媒體事業蓬勃發展。我對新媒體專業很有興趣，很珍惜這次跟老師學習的寶貴機會。」

本次活動得到了武清區、寶坻區和薊州區台辦以及三個區融媒體中心的大力支持。（資料來源／林洛安）