日前由天津市海峽兩岸民間交流促進會主辦的第四屆「中華文化研習營」活動在天津盛大開營。相關台資企業負責人、臺籍醫生、教師和在津就讀的臺灣學生等各界代表參加了開營儀式。天津市台辦副主任原清出席了開營儀式並致詞。

原清副主任表示，「中華文化研習營」活動自2019年首次舉辦，3年來，營員們的腳步走過了北京、陝西延安和江西井岡山等地，今年將立足天津，開展主題為「看鄉村話振興，感悟天津非凡十年」的研習活動。本屆研習營活動，由天津市海峽兩岸民間交流促進會主辦，武清區台辦、寶坻區台辦、薊州區台辦承辦。未來4天時間，活動將帶領大家到武清區李大人莊村、寶坻區小辛碼頭村和薊州區小穿芳峪村等天津特色村莊進行實境體驗，瞭解特色村莊發展和變遷歷程，領略天津新農村建設風貌，近距離感受風土民情。他希望營員們以不同的視角發現天津之美，透過深度體會感悟天津發展，以多元化的語言呈現天津鄉村振興發展成果。通過參加本次研習營，深刻感受中華民族傳統文化魅力，增進對中華文化瞭解。

開營儀式上，相關代表們也做了發言，他們表示一直對大陸的新農村建設充滿期待，希望通過本次活動，能夠加深對天津鄉村振興事業的瞭解，零距離感受鄉村淳樸的傳統文化。活動還邀請了來自中國新聞社天津分社和今晚報資深媒體記者作為指導老師，指導營員們用鏡頭和文字記錄鄉村之美。

本次活動得到了武清區、寶坻區和薊州區台辦以及三個區融媒體中心的大力支持。（資料來源／林洛安）