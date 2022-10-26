美國商務部本月7日宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，並限制美籍公民及永久居民任職大陸半導體企業，據悉美國半導體設備商科林研發（Lam Research）開始從合作的中國晶片製造商中撤出美籍員工。

綜合外媒報導，科林研發開始從合作的中國晶片製造商包括長江存儲撤出美國籍員工，他們要求這些人暫時遠離中國晶圓廠商。一位匿名員工表示，此事相當敏感；另外兩名知情的員工則透露，科林研發除了告知美籍員工離開，還暫停與中國客戶的預售談判，並撤回了參與在中國建設新工廠的員工。

英國金融時報先前報導，已有數名美籍員工離開長江存儲。長江存儲一名高階工程師透露，有些美國人是長江存儲在NAND快閃記憶體生產方面取得突破的關鍵，但公司卻不得不讓他們離職。

美方晶片禁令已逐漸發酵，美國晶片設備供應大廠科林研發、應用材料、科磊等都已暫停對中國半導體製造商的銷售和服務，總部位於荷蘭的艾司摩爾也已告知公司的美國員工，在評估制裁期間停止為中國客戶提供服務。

但美國對中國的晶片禁令也傷及美國企業，科林研發日前警告，在損失中國大客戶情況下，明年公司收入恐減少20億美元至25億美元（折合約650億至810億新台幣）。科林研發是全球市值第4大半導體設備商，其營收有30%都來自中國，台灣占22%，南韓占17%，美國僅占6%。

華爾街日報先前公布調查，有43名美籍高層在16家中國上市半導體企業任職，而且這些人在公司身居要職，擔任執行長、副總裁或董事長，他們正陷入在中國工作或美國國籍二擇一的兩難情況。