有房客曾在房間過世出租要告知嗎？一名女網友的租屋處日前發生死亡案件，隔壁房客吃東西噎死，直到過世第3天早上才被人發現，女網友得知後毛骨悚然，但也好奇若房間再出租，房東有義務告知嗎？對此，網友解答其實不用，「這是意外不算凶宅，而且出租房子本來就沒有義務要告知是凶宅」。

這名女網友在臉書「房東互助會」提到，租屋處位在4樓，該層總共隔了12間房，近日她聽聞隔壁房客過世的消息，「全身發黑，說是吃東西噎死的。」且過世2天屍體躺在房間都沒人知道，直到第3天早上才被發現，雖然她聽聞後很害怕，但也想知道，曾經死過人的房間若再租出去，需要告知房客嗎？

對此，有內行網友跳出來解答，「這不是凶宅，不用告知」、「就算是兇宅，在法律上，出租方沒有告知義務，但在道義上就...」、「租屋意外死亡、自然死亡的，就算放到剩骨頭了還是意外，怕自己被罵，就丟給社宅包租就好了」、「整批一起退租，租客全更新啦」，但也有人覺得應該要說，「有怎樣都要說吧」、「說啊！就算不說同一層的租客也會說，然後新來的租客就會覺得這個房東不老實」、「這是房東道德該有的，以及家屬是否完成招魂很重要」。

其實台灣沒有明確法令定義凶宅，根據2008年內政部函釋，凶宅指的是「所有人在持有產權期間，房屋專有部分曾發生非自然死亡事件」，但像是獨居老人在家中死亡多日，散發屍臭才被發現，並不算凶宅，不過房仲專家指出，在屋內病故仍要有徹底清潔、消毒才能再住人，否則可能有衛生疑慮。