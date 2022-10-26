日本知名藝人中居正廣今年7月因急性盲腸炎住院手術，未料進而發現罹患盲腸癌，引發外界對盲腸癌的關注。醫師表示，盲腸因為位於大腸的起始點，若有發生腫瘤等異狀，較不容易出現排便習慣的改變或明顯血便的症狀，容易被忽略，若還伴隨急性盲腸炎，會引發急性感染、導致腹膜炎、敗血症，使其致死率高於一般大腸癌。

據日媒報導，中居正廣今年7月因急性盲腸炎住院手術，沒想到因此發現罹患盲腸癌，並在9月進行手術。一般民眾對於急性盲腸炎較為熟悉，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，盲腸癌其實是大腸癌的一種，僅占大腸癌中的5%，較不常見，好發族群目前認為與大腸癌類似，經常攝取高脂、高熱量、低纖維食物或抽菸喝酒者，與家族遺傳也相關。

錢政弘表示，由於盲腸位於是小腸和大腸交界處連接，屬大腸的一部分，也是大腸的起始部，也因是大腸最開始之處，所以若有腫瘤或出血發生，也不容易影響排便及外觀的血便，患者較不易察覺。

至於盲腸癌的致死率，錢政弘表示，基本上與一般大腸癌類似，但因常合併出現急性盲腸炎，而容易有腹膜炎、敗血症等，大幅提高死亡率。

至於預防之道，錢政弘表示，即是要避開大腸癌的危險因子，例如飲食應盡量以清淡食物為主，多吃蔬果、少吃高脂、刺激類等食物，並且少菸酒，若有右下腹部持續性悶痛等，應盡速就醫。他並提醒，民眾在進行大腸鏡檢查時，務必要徹底執行清腸，因為盲腸是一個較凹陷的囊袋形狀，若有糞石堆積，會遮蔽腫瘤，而不易及早發現與治療。