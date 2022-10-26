因應台灣超高齡社會來臨，及後疫情下健康意識遽增，由宏碁（2353）子公司Acer Gadget倚天酷碁與智慧照顧領導品牌Jubo智齡科技攜手推出「相揪照顧」為初心的「揪顧JoyGood健康管理App」今宣布上線，除了提供使用者透過揪顧JoyGood做居家自我量測服務，即時關心血壓、體脂、血糖、血氧等變化外，更期盼透過家庭成員間的凝聚力以建立規律的健康管理意識，用App自動串起量測裝置與全家人的健康數據，即時關心身體變化，一手掌握長輩健康狀況。

「揪顧JoyGood健康管理App」是以居家自我量測打造出全家人共享的健康管理小幫手，設計理念圍繞三個核心價值：「簡易的健康管理」介面簡單好用以降低使用門檻、「串聯家人之間的情感連結與共享」來強化自我量測的動力以及「商城服務」以獎勵機制養成定期自我量測的健康習慣，期待以App推動並實踐以科技支援高齡者的日常生活。

有別於市面上其他健康管理App的使用限制，侷限於一台設備配對一個量測裝置、甚至一組帳號；揪顧JoyGood是國內唯一可創建多達六位家庭成員角色一同使用的健康管理App，以「全家共享」的家庭群組為概念設計界面，透過家人相互督促與鼓勵的凝聚力，更能強化自主健康管理動力。並可透過App設定讓不同使用者共享藍牙量測設備，大大地提升同住家人共用設備測量的便利性，即使長期在異鄉打拚的家人，也可透過共享數據隨時遠端關懷彼此的健康狀況。

另一方面，揪顧JoyGood以清晰易懂的趨勢圖提供完整健康紀錄，除了供醫生以數據追蹤介入治療，也能透過雲端儲存平台完整還原過往數據，不必擔心健康數據隨裝置遺失。除了滿足健康管理和遠距關懷的日常需求，揪顧JoyGood也創立商城服務及自主量測獎勵制度，使用者可透過一目瞭然的健康數據狀況，挑選適合的保健品補給，即使長期在外的家人，都能遠端贈送更貼近長輩身體狀況的貼心孝親禮物。而每日量測亦研發趣味解鎖任務，使用者只要規律地輸入量測數據以達成里程碑就能獲得優惠好禮，以及可在商城兌換的折扣優惠券，養成定期且規律的量測習慣。