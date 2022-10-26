嘉義縣義竹國小校友經過1年籌畫、選拔與整備，今舉辦第1屆校友會「卓越校友」頒獎典禮。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁冀望透過校友會讓各地校友連結故鄉的情感，現義竹國小校友會成立，就是要讓校友很有自信地說出「我是義竹人」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

前立法院長王金平以貴賓身分出席、致詞。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

前司法院長翁岳生擔任頒獎人。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹國小校友經過1年籌畫、選拔與整備，今舉辦第1屆校友會「卓越校友」頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁今回到母校，以卓越校友身分接受前司法院長翁岳生的表揚，前立法院長王金平也以貴賓身分出席，翁章梁強調，他上任後積極鼓勵各校成立校友會，冀望透過校友會讓各地校友連結故鄉的情感，現義竹國小校友會成立，就是要讓校友很有自信地說出「我是義竹人」。

義竹國小校友會首屆理事長翁壽男說，感謝學校積極協助成立校友會，從義竹國小前任校長蔡鎮名努力奔走，旅北同鄉會大力協助，去年順利正式成立了校友會，直到現任校長闕裕清繼續傳承，分享透過校友會，讓他有機會提議卓越校友選拔構想，讓這些曾經為母校、為地方、為國家努力過的人，能夠在今天的頒獎典禮上各界更加認識，「這不僅是義竹人的光彩，更是台灣之光」。

本屆獲得卓越校友殊榮的包括前國大代表及前義竹鄉長林正雄、前衛生署副署長楊漢湶、遠流出版事業股份有限股份公司董事長王榮文、前國立台灣工藝研究所所長翁徐得、前樹德科技大學設計學院院長翁英惠、佳茂集團董事長林通義、立法委員翁重鈞、禮客集團董事長翁素蕙及嘉義縣長翁章梁等9位校友。

秉持「卓越」，或許容易，但成為「典範」且能夠令人進而效仿追隨，就不是一件容易的事等理念，義竹國小校友會舉辦首屆卓越校友選拔頒獎典禮，特別邀請王金平、翁岳生共同參與，並由翁岳生擔任頒獎人，頒獎典禮中，許多地方仕紳與校友們熱烈參與，學校以「辦喜事」的心情，喜迎各界貴賓回娘家，是一場值得紀錄的盛宴。

翁章梁致詞時也特別鼓勵學弟妹們，希望每屆義竹國小的學生都會有令我們感到驕傲的人，義竹國小因他們而偉大，義竹鄉也因此在全台打出知名度，謝謝所有校友的努力！也期許學校要善用校友會力量，讓更多校友支持學校教育，讓義竹國小更加發熱發光。