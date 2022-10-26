日前尼莎颱風挾帶暴雨，北市數十車輛慘泡水，台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷「水門案」爭議，恐衝擊無黨籍台北市長候選人黃珊珊選情。柯文哲今接受專訪時鬆口認錯，稱自己錯在沒有同理心，會努力改進。

柯文哲今在網路節目《新聞不芹菜》說，「會淹水我跟你講了，不走是你的問題，水淹上來，水門就一定要關，（民進黨台北市長候選人）陳時中說要人車都走才關，是講錯了，如果水都淹進來，會重演2001年納莉颱風慘況。」

柯文哲提到，淹水事件有做很多檢討，包括建立新的警報系統，以及發簡訊通知的方式也希望透過語音，例如收到請按1，來確認市民是否有收到訊息。

柯表示，目前已將日前降下大豪雨市府有發生錯誤的事項列出，大約要2周時間，而市府要處理問題，不是要處理新聞，錯的地方就要改，並稱自己錯在沒有同理心，因為搞不好人家就是只有一台車子，且不是幾萬塊就能解決，也可能是民眾賺錢的工具，「自己真的太沒同理心，我會努力改進。」

柯文哲坦言，發生淹水時自己在中部輔選，有想過要趕快回來，「但心中有一個理性柯文哲、一個世俗柯文哲」，「又想到謝長廷曾跟我說過，選我是叫我來改變台灣，不是要來適應台灣，所以自己確實很掙扎。」

談到陳時中稱若當選台北市長，絕不會在水門外還有車時就直接關水門，引起爭議。柯文哲則認為，陳時中沒當過台北市長，也沒在台北市政府工作，不熟悉市政也是應該的，批陳時中談水門關不關就真的是外行。