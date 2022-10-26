普立茲獎得主、紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）今天表示，台灣應避免挑釁中國、並持續發展經濟及提高軍備，保持低調，努力成為值得國際間信任的合作伙伴，只要結交愈多國際合作伙伴，就愈能在詭譎多變的國際政局中安身立命，也「不需要裴洛西（美國眾議院議長）」。

佛里曼今日於遠見高峰會上透過視訊以「戰爭邊緣？美中台新地緣政治」演講，他首先表示，美中之間的競爭比冷戰時期與蘇聯的競爭更為全面，除了軍事之外，更包含了經濟；他評價現任總統拜登（Joe Biden），跟過去比起來，拜登領導的美中關係幾乎沒有變化，甚至還在技術轉讓上更為強硬。他解釋，儘管許多人認為，川普不配成為美國人的總統，美國人卻認為川普是中國應得的美國總統，因為他是「劃下紅線的人（Someone to draw some red lines）」。

佛里曼認為，從1979到2019年的40年中，是中美關係的新紀元，他把這段期間稱為「無意識融合的時代（era of epoch of unconscious integration）」。不過，這種整合在5年前開始分崩離析，尤其是經濟上，對在中國的美國企業來說，原本雙贏的關係已不復見，愈來愈多美國企業發覺無法真正受益，取而代之的，是智慧財產權遭到侵犯。

佛里曼表示，橫亙在美中兩個全球最大經濟體之間的問題在於：雙方沒有信任，他也強烈建議美中兩國領導人必須每週通話交換意見，因為美中「注定要融洽相處」，若美中放任衝突升高為戰爭，將是一件荒唐的事情。

佛里曼直言，美中兩國此刻最需要的，是「亟需找出建立彼此信任的方法」，不論美中互動如何緊密、在特定議題上合作如何密切，若是缺乏信任，都是美中關係的嚴重問題。

他舉台積電為例表示，台積電能成為全球重要科技核心的原因之一，是獲得各國以及像蘋果、高通和英業達等高科技公司的信任，因為大家信任台積電不會偷竊、分享每家企業的設計，也信任台積電能維持各家需要的規格及效能，更加倚重台灣。弗里曼指出，如果台灣能更多的像台積電這樣和國際夥伴取得信任，就「不需要裴洛西。」

對於美中關係中台灣的角色，佛里曼建議，臺灣在過去30年間的變化很大，只有一件事從未改變，就是「你們的地理位置」，臺灣仍舊是個比鄰中國大陸的小島，但鄰居（中國大陸）很大。

鑑此，佛里曼建議，臺灣每天保持著繁榮的經濟、獨立，他也贊同繼續武裝臺灣，但「不會想挑釁這隻大熊（not looking to poke the bear）」，佛里曼提醒，臺灣不需要破壞現狀，更別迫使中國領導人做決定，尤其是一個面對國內強大壓力的領導人。

至於臺灣如何在兩強競爭中自處，佛里曼語重心長地認為，「歷史及未來都對臺灣有利」，他相信臺灣目前需要做的，是保持低調，不要挑釁，認為「熊不攻擊你的每一天，都是美好日子」（every day that the bear doesn't take a whack at you is a good day.）。