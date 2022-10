普立茲獎得主、紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)今天表示,台灣應避免挑釁中國、並持續發展經濟及提高軍備,保持低調,努力成為值得國際間信任的合作伙伴,只要結交愈多國際合作伙伴,就愈能在詭譎多變的國際政局中安身立命,也「不需要裴洛西(美國眾議院議長)」。

佛里曼今日於遠見高峰會上透過視訊以「戰爭邊緣?美中台新地緣政治」演講,他首先表示,美中之間的競爭比冷戰時期與蘇聯的競爭更為全面,除了軍事之外,更包含了經濟;他評價現任總統拜登(Joe Biden),跟過去比起來,拜登領導的美中關係幾乎沒有變化,甚至還在技術轉讓上更為強硬。他解釋,儘管許多人認為,川普不配成為美國人的總統,美國人卻認為川普是中國應得的美國總統,因為他是「劃下紅線的人(Someone to draw some red lines)」。

佛里曼認為,從1979到2019年的40年中,是中美關係的新紀元,他把這段期間稱為「無意識融合的時代(era of epoch of unconscious integration)」。不過,這種整合在5年前開始分崩離析,尤其是經濟上,對在中國的美國企業來說,原本雙贏的關係已不復見,愈來愈多美國企業發覺無法真正受益,取而代之的,是智慧財產權遭到侵犯。

佛里曼表示,橫亙在美中兩個全球最大經濟體之間的問題在於:雙方沒有信任,他也強烈建議美中兩國領導人必須每週通話交換意見,因為美中「注定要融洽相處」,若美中放任衝突升高為戰爭,將是一件荒唐的事情。

佛里曼直言,美中兩國此刻最需要的,是「亟需找出建立彼此信任的方法」,不論美中互動如何緊密、在特定議題上合作如何密切,若是缺乏信任,都是美中關係的嚴重問題。

他舉台積電為例表示,台積電能成為全球重要科技核心的原因之一,是獲得各國以及像蘋果、高通和英業達等高科技公司的信任,因為大家信任台積電不會偷竊、分享每家企業的設計,也信任台積電能維持各家需要的規格及效能,更加倚重台灣。弗里曼指出,如果台灣能更多的像台積電這樣和國際夥伴取得信任,就「不需要裴洛西。」

對於美中關係中台灣的角色,佛里曼建議,臺灣在過去30年間的變化很大,只有一件事從未改變,就是「你們的地理位置」,臺灣仍舊是個比鄰中國大陸的小島,但鄰居(中國大陸)很大。

鑑此,佛里曼建議,臺灣每天保持著繁榮的經濟、獨立,他也贊同繼續武裝臺灣,但「不會想挑釁這隻大熊(not looking to poke the bear)」,佛里曼提醒,臺灣不需要破壞現狀,更別迫使中國領導人做決定,尤其是一個面對國內強大壓力的領導人。

至於臺灣如何在兩強競爭中自處,佛里曼語重心長地認為,「歷史及未來都對臺灣有利」,他相信臺灣目前需要做的,是保持低調,不要挑釁,認為「熊不攻擊你的每一天,都是美好日子」(every day that the bear doesn't take a whack at you is a good day.)。