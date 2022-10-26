看好新能源車及綠能前景，銅箔基板廠騰輝-KY（6672）宣布推出橫跨綠能及新能源車的散熱材料，自動駕駛與雷達的超高頻、半導體、高性能軍工材料及軟硬結合板應用的產品。

2022 TPCA Show TAIPEI今天開展，因應新能源車及綠能需求，騰輝-KY在此次展覽推出橫跨綠能及新能源車的散熱材料，自動駕駛與雷達的超高頻、半導體、高性能軍工材料及軟硬結合板應用的產品，其中5G相關應用方面，隨著第五代通信系統的普及和複雜的應用，對高頻/低損耗材料的需求和要求正在加速增長，騰輝-KY推出高頻、高速一系列以tec-speed命名的材料，損耗值從0.004～0.0013，應用從sub-6G天線、功率放大器、微波雷達站、基站、網絡連接、儲存、數據交換與服務器等設備，均可提供匹配的產品滿足設計的需求。

在IC載板應用的VT-464LT/VT-464GS/ VT-770部分，騰輝-KY表示，隨著BGA、CSP AIP等新型IC的興起及光通信應用模塊的材料升級，此次適時推出了一系列相關應用的類BT或BT載板材料。因應半導體測試的需求增加，針對性開發應用的老化與探針板客戶與終端，已經有具體的客戶認可及訂單貢獻營收，來年在終端知名度與應用的認證後量產進程展開，對營收貢獻會更具體。

在自動駕駛與雷達的超高頻應用部分，騰輝-KY高頻產品tec-speed 30.0的鐵氟龍基材可應用在77~79GHz汽車遠距雷達系統及微波通信雷達相關設備；而工業與汽車應用的散熱金屬基板則含括各種導熱範圍的tec-thermal系列，可應用在汽車頭燈照明、功率轉換、電源及動力輔助方向盤等散熱需求應用。

至於軍工航天材料方面，騰輝-KY高信賴度的聚醯亞胺（PI）基板，自製並享有專利的樹脂配方，廣汎應用在軍工、航天、半導體測試等具有超高信賴度、穩定性之終端應用產品，也是唯一取得AS9100航天認證亞洲供應商。

隨著歐洲暑期休假結束、軍工及航天高信賴度基板訂單持續挹注，9月合併營收4.2億元，月增6.8%；累計第3季合併營收為12.11億元，季減16.79%；累計前9月合併營收43.9億元，年減24%。

騰輝-KY表示，透過其不斷的創新與努力，在散熱材料及軍工材料已在市場佔有一席之地並取得可觀的成績，將持續專注開發特殊材料應用市場於新能源領域、自動駕駛與雷達超高頻應用、5G高頻高速材料及半導體等高階產品在終端應用，深耕並積極開發增進材料性能，滿足客戶各種需求。