新北市某國小曾姓教師2020年11月間，數度從廁所下方空隙處，偷拍女學生如廁，並存在電腦中觀看，甚至以裝水名義，藉機觸碰女童胸部，直到有女童告知導師後，曾男惡行才被發現，檢警也在其手機、電腦查獲300多張不雅照。新北地院今宣判，法官痛批曾男毫不尊重教師的神聖職責，依違反兒童及少年性剝削防制條例，重判9年6月，全案可上訴。

檢警調查，曾男2020年曾在班級教室內，將手機伸進女童袖口內偷拍胸部等私密處，並將畫面存在行動硬碟反覆觀看，曾男食髓知味後，甚至接連在2020年至去年間犯下偷拍案，趁著5名女童如廁時，躲在相鄰的廁所內持手機偷拍女童下體、如廁畫面。

曾男去年11月間為了滿足偷窺私慾，又尾隨女童到廁所偷拍，但女童察覺有手機從隔壁廁所縫隙偷拍，奔逃而出，向班導師反映後，學校才調閱監視器畫面，查出曾男偷拍，檢警事後發動搜索，查扣其手機、硬碟、隨身碟等物，發現影片多出自於國小廁所，內有4段影片和300多張照片。

合議庭指出，曾男拍攝的影像皆可連結到性相關意涵，客觀上足以刺激或滿足性慾，引起一般人的羞恥或厭惡，有礙社會風化，確實屬於猥褻電子訊號，曾男確實有主觀犯意，若得知女童袖口太大，可窺見胸部，正常人應該會迴避目光。

合議庭批評，曾男身為教養女童的師長，若有不慎誤見，應該告知學童或聯繫家長注意，卻刻意窺錄胸部畫面數秒之久，甚至擷取多張照片，雖然曾男辯稱是好奇偷拍，但不知有何需要好奇兒童在廁所從事何種活動，況且曾男身為男性，卻多次在女性使用的性別友善廁所或女廁伺機偷拍，且照片都聚焦在性器官、臀部特寫，顯示其有意拍攝猥褻畫面。

另外，曾男請女童幫忙裝水，卻藉機性騷擾一事，女童在偵查、審理證述明確，沒有明顯矛盾或不合常理之處，女童事發時年僅9歲，但已可分辨性騷擾行為，且事發後其有情緒不穩、排斥上學等心理狀態，女童和其家屬與曾男沒有糾紛，沒有刻意織罪的必要，因此確信女童所言非虛，曾男確實有性騷擾犯行。

合議庭表示，曾男是國小教師，應該作為學生表率，克盡已責教導學生，卻逞一己私慾，做性騷擾、偷拍行為，毫不尊重教師的神聖職責，使孩童心靈受創，家長人心惶惶，也沈重打擊平日教學認真的所有國小教師，更敗壞社會對老師的期待和信賴。

合議庭審酌，曾男犯後推諉卸責的態度，以及家庭、教育等狀況，依違反兒童及少年性剝削防制條例、成年人故意對兒童犯性騷擾防治法判刑，其中成年人故意對兒童犯性騷擾防治法判處3月徒刑，得易科罰金，其餘合併執行9年6月。

另外，曾男涉犯妨害秘密部分，因告訴人撤回告訴，因此判決公訴不受理。

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