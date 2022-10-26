退輔會主委馮世寬除了是前國防部長之外，也曾任漢翔航空董事長、國防安全研究院董事長，離開國防部後始終心繫「國防自主」。今天出席退輔會68週年暨第44屆榮民節慶祝大會致詞時提到，「漢翔航空早就在做10年『軍機整建計畫』，包括初教機、高教機以及新一代的戰機」，新一代戰機已經經過風洞實驗，外形結構也設計好了，只剩發動機。他也提到兵役延長到底要多久是誰說了算？馮世寬認為國防安全研究院有能力提出研究報告，擬定兵力運用，應該要給予表現機會。

馮世寬指出，他在漢翔航空時曾經參訪過以色列和南非，當時曾與中科院的團隊一起，希望無人機上的鏡頭能夠採用南非的產品，也看上了以色列的短程飛彈，認為適合近戰使用。不料，還沒回國就得到訊息表示，對方都不能出售。

馮世寬說，還好台灣有中科院、漢翔航空公司。他透露，漢翔航空早就在做國軍10年軍機整建計畫，包括初教機、高教機以及新一代的戰機，其中新一代戰機已經通過風洞實驗，外形結構也設計好了，只剩下發動機，因為沒有可變噴嘴技術，無法做垂直起降或是短場起降。

馮世寬透露，他曾經派一組人到蘇俄學習技術，但蘇俄代表直接指出，台灣沒有國防工業、國防供應商甚至國防供應鏈，沒有國防工業基礎，因此發動機不光是設計，連材質也做不出來。這是他即使離開國防部，也永遠記得要「全民國防」。

另外，馮世寬表示，國防安全研究院非常重要，要為國家政策提出建言，有國家安全戰略後，才有國防戰略、軍事戰略。馮世寬提到，徵兵制度改為一年、二年或三年是誰講得算？應該要依據國防安全研究院的報告，制定後備戰力部隊的屬性、駐防位置、訓練內容以及人力規劃等。國防安全研究院有能力規劃，但現在卻沒機會表現。