縣府12月再辦理東興圳光藝節，屆時沿線4座公園都會有主題燈飾。（羅浚濱攝）

竹縣府投入2億餘元打造竹北市東興圳嶄新景觀工程，找回水圳的歷史人文意義，去年首度辦理「東興圳光藝節」，光藝節作品《荷田雅韻》裝置藝術，繼獲得「2022雪梨設計大獎：活動及展覽設計－銀獎」，近日再拿到「紐約設計大獎：活動及展覽設計－銀獎」殊榮！

縣長楊文科表示，東興圳光藝節接連得到2項國際設計大獎，打開東興圳及新竹縣的國際知名度，第2屆「東興圳光藝節」將在12月登場，屆時歡迎民眾前來親近水岸公園，欣賞更精彩的光藝作品，享受悠閒的休憩時光！

文化局長李安妤指出，雪梨設計大獎和紐約設計大獎均為國際九大城市設計獎之一，重視作品與社會和環境的關係，具有一定的全球辨識性，東興圳光藝節的《荷田雅韻》作品能獲獎相當不容易，「2022東興圳光藝節」將由原設計團隊規畫，音樂大師林強量身編曲，共譜當代藝術與大自然相遇的新篇章。

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李安妤表示，第2屆東興圳光藝節將以「星光月夜」為主題，並將擴大辦理，從原本舉辦場地的公27公園擴展至公26、公28、綠41等4座公園，亦即整條東興圳都會有主題燈飾，預定12月2日開展到明年1月20日止。

東興圳光藝節12月3日將盛大舉辦點燈開幕儀式，12月4日在歷史建築竹北汾陽堂，舉辦東興圳社造計畫成果分享會，老照片說故事將用影像方式，讓眾認識東興圳的歷史，並有學員採集製作的綠色生活地圖展示、新竹在地好物市集，及介紹東興圳沿線植物與這些植物可製作的飲品體驗課。

李安妤特別指出，東興圳光藝節12月3日和4日及24日和25日兩個週末，在主會場將設有近百攤系列市集，24日有童趣嘉年華親子演出等活動，將成為新竹縣年底最熱鬧的民眾休閒好去處。