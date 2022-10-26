高雄鄭姓男子與小花 （化名）為情侶，2021年鄭男就持刀恐嚇小花，小花也曾聲請保護令，沒想到2022年7月時，鄭男要求小花陪同吃麵，但小花想去隔壁買豆花，鄭男不悅，便拿起路旁的三角錐痛毆小花，造成小花前額、肢體擦挫傷，鄭男又拿起水泥塊要砸向小花，民眾見狀阻止，員警也及時到場，小花才幸免於難。高雄地院依傷害罪，判鄭男徒刑5月。

今年7月25日凌晨，鄭男與小花前往前鎮區的車站後街口吃宵夜，鄭男想要吃麵但小花不想，便離開麵攤到隔壁買豆花，此舉瞬間惹怒鄭男，鄭男拿起路旁的三角錐往小花砸去，直攻小花頭部，小花也被打倒在地。

小花被打到無法反抗，鄭男卻沒就此罷休，順手撿起路邊的水泥塊，要往小花身上砸去，路人見狀上前阻止，警方也及時到場，將小花送醫救治。

高雄地院審理時發現，鄭男曾於2018年持刀與鐵鎚恐嚇前妻，遭到苗栗地方法院判徒刑8月；2021年鄭男也曾用膠帶纏繞小花嘴部，並持刀恐嚇，當時法院也有核發保護令。

小花哭訴「我因為當天遭到毆打，都有恐慌症，也在掉頭髮，我已經遭他毆打很多次了，之前都一再原諒，我的小孩都已經看不起我了」並請求判決從重量刑。

法院審理時，鄭男辯稱拿起水泥塊只是要嚇嚇小花，沒有要真的打她，鄭男也表示沒有收到民事通常保護令。法官認為，雖能夠認定鄭男未收到保護令，不算是家暴，但鄭男也曾恐嚇過前妻，非第一次犯罪，因此依傷害罪但判鄭男徒刑5月，可上訴。

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