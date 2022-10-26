苗栗縣政府為提振觀光產業，結合溫泉、熱門景點並與30家觀光旅宿業者合作，即日起至11月30日辦理秋冬出遊線上旅展，連續5周推出限量搶購的半價優惠的「苗栗好玩卡-電子旅遊套票」，民眾只要到「中台灣苗栗好玩卡」網站就可購買，若沒搶到優惠票券，還加碼推出「輪盤樂翻天」最高可抽出5折折扣券。

縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮、縣議員余文忠、縣府文觀局長林彥甫、旅遊公會等共同宣布即日起至11月30日秋冬出遊線上旅展開跑，並推出苗栗好玩卡電子旅遊半價優惠套票，同時邀請苗栗好玩卡代言人「Zoebitalk 肉比頭」分享苗栗旅遊的心得。

縣長徐耀昌說，民眾只要上中台灣苗栗好玩卡購買旅遊套票，除了享折扣優惠，還可即買即用，民眾到景點、旅店免排隊，加上線上刷卡超方便。

文觀局長林彥甫表示，時序已進入秋冬，為延續國旅熱潮，以「苗栗好湯」為主打亮點，結合享沐時光莊園渡假酒店、虎山溫泉會館、湖畔花時間溫泉民宿、泰安觀止等溫泉業者及飛牛牧場、舊山線鐵道自行車、卓也小屋等觀光點推出半價優惠電子旅遊套票，至11月30日連續5周，周周限量搶購，沒搶到半價優惠票的遊客也別傷心，縣府再加碼推出「輪盤樂翻天」可抽出5至9折的折扣券。

周周限量搶購的半價優惠套票：12月26日至11月1日享沐時光泡湯券100套，11月2日至11月8日泰安觀止泡湯券100套，11月9日至11月15日虎山溫泉泡湯券100套。

11月16日至11月22日湖畔花時間溫泉泡湯券100套，11月23日至11月30日三義及南庄通用消費券、卓也小屋入園門票、飛牛牧場門票十鮮乳冰淇淋1個、舊山線鐵道自行車等750套。

苗栗縣政府積極重振觀光產業，為刺激買氣，推出在地特色產品，縣長徐耀昌等人26日宣布，即日起至11月30日，苗栗好玩卡正式上線，