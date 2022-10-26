新北市蘆洲區今(26)日早上約10時驚傳國中生墜樓，有名15歲的國中女學生在校園內不慎從3樓墜落，造成她左腳骨折、後腦撕裂傷，意識模糊，已緊急送往北市新光醫院急救，目前警方已前往現場調查釐清事故。

據了解，家長發現該名學生昨(25)日未回家，結果今天校外教學也未前往，家長連忙打電話到學校要學生回家，女學生可能怕回家被罵，她的書包跟安全帽在則在三樓走廊發現。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980