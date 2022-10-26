五峰鄉公所為促銷甜柿，26日舉辦發表會，將甜柿做成創意料理。（邱立雅攝）

五峰和平部落休閒農業區設計食農教育遊程，讓遊客實際體驗採果樂趣。（邱立雅攝）

新竹縣五峰鄉10月正式進入甜柿節的產季，但今年遇上豪雨等天然災害，導致甜柿落果又減產，收成量僅以往的3到4成，然而經由柿農們細心栽種，仍維持水準，甜度高達15度。另外，和平部落休閒農業區也透過輔導在地農場、取得在地認同，導入食農教育小旅行，同時將產品進化成2級產品銷售。

五峰鄉公所推廣農產業不遺餘力，近幾年曾爭取到3年3000萬發展椴木香菇計畫，今年通過原民會部落多元產業升級2.0計畫，申請到4年2000萬經費，五峰鄉長葛忠義表示，經費將用做部落營造、人力培訓、購買器具之上，項目也不只在甜柿，也將用來推廣甜桃、香菇等產業。

甜柿為五峰重要農產，種植面積達60公頃，約40家農戶栽種。今年遇上5月下旬豪雨農業天然災害造成甜柿落果，導致甜柿的收成量僅以往的3至4成。還有農友表示，本來自家果園可包5、6000顆甜柿，但今年只包了1000多顆。

五峰鄉公所指出，雖然產量不如以往，但經由柿農們細心栽種，少量甜柿的甜度更高。今年也預計在後續將於10月29、30日在竹北市新瓦屋客家文化保存區及11月5、6日辦理2022五峰鄉甜柿暨農特產推廣活動，讓更多地區的民眾可以購買到五峰甜柿及各項農特產品，並藉此推廣原鄉特色文化及旅遊景點。

此外，和平部落休閒農業區同時舉辦「秋·來部落聽菇柿」，結合秋季農遊體驗系列推廣活動。和平部落休區總幹事張文晴指出，優質果實直接銷售，次級品則做為果醬、果醋等產品，休區也輔導鄰近農場，爭取在地民眾對土地的認同，挖掘自我特色，作為導入部落小旅行、食農教育的基礎。