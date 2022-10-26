台北市長、民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對年底台北市長「三腳督」選戰態勢，柯文哲分析，大概會有10％選票會棄保，且每位候選人都有可能會被棄，他也說，民進黨候選人陳時中陣營打出「抗中保台」這張牌的時候，就表示大概知道自己應該也選不贏了。

柯文哲分析，台北市「三腳督」情勢下，大概會有10％棄保，每位候選人都有可能會被棄，例如討厭陳時中，民眾就會看國民黨台北市長候選人蔣萬安跟無黨籍台北市長候選人黃珊珊誰會贏，北市還是有棄保的票，約有10％會轉移，但整體棄保不會像以前2006年的宋楚瑜跟王建煊，棄到30％至40％。

柯文哲指出，台灣很多都是負面選舉，就像2020選總統時，蔡英文票數比民進黨政黨票多300多萬，那300萬就是討厭韓國瑜的票；負面選舉就是看討厭誰在投票，怕某人當選才投的，美國的川普跟拜登是如此，而這次的陳時中很不幸也達到這種效果，且民調也顯示約有50％不希望陳時中當選。

柯文哲認為，若大家不要考慮意識型態、棄保，只憑理智去投，黃珊珊會贏，但人類是感情動物，有意識型態、有黨派動員、有棄保，黃就沒那麼厲害，「真實世界還是有棄保」，而組織動員約有4％實力，黃珊珊沒有政黨動員實力，民眾黨還是太弱，就算有鐵票也還不足以當選，代表民眾黨在這塊還需要加強，但要放鬆心情，急也沒有用。

談到在北市府8年執政，對身為前市長的黃珊珊在這次的選戰中會有甚麼樣的影響？柯文哲說，透過民調知道台北市現在有22％的柯黑，人家說陳時中全台仇恨值最高，他在想自己會不會是第2，人家說他只有第三，第2是韓國瑜。很多時候就是因為他一直攻擊民進黨，但民進黨還是有基本盤，所以基本盤的支持者還是會討厭他」

柯文哲也認為，「在市政方面，黃珊珊還是延續我的東西，也沒辦法跟我完全切割。但她終歸跟我是不同人。」

他形容黃珊珊是政治科班出身的人，和自己55歲才從台大教授變市長的人不一樣，「我就算市長當了8年，常常還是覺得自己跟台灣政壇格格不入。」

對於陳時中近期打出「抗共保台」牌，柯文哲說，「他們以前都說抗中保台，喊了好幾年，現在又改口抗共保台。」柯文哲笑稱，「我也是抗中保台啊！抵抗陳時中、保衛台北市。」

柯文哲直言，當陳時中陣營打出這張牌的時候，就表示大概知道自己應該也選不贏了，所以只能凝聚基本盤，讓自己不要輸太多、議員不要選太差。

柯文哲說，他自己的解讀是，如果他們真的打算要贏，不會打這個牌，尤其是台北市，因為台北市經濟選民居多，如果真的要選贏的話，在台北市的選戰不會這樣打，這樣打就是不會選贏。