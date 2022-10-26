新北市議員鄭宇恩今(25)日結合在地藍色公路營業業者順風航運，與八里區大崁國小辦理「山河海綠遊蹤 淡水河走讀教事」計畫，供學童免費搭乘藍色公路航班，前往認識淡水河沿岸的關渡及大稻埕自然及人文景觀；鄭宇恩表示，感謝順風航運及大崁國小共同促成這次別具意義的校外教學，也盼能持續擴及更多八里當地學童。

「山河海綠遊蹤 淡水河走讀教事」預計將藉順風航運的藍色公路，帶領學童認識沿淡水河往上，分別在大稻埕碼頭及關渡碼頭停靠，由導覽老師帶對認識大稻埕老街及關渡自然景觀，課程安排兼具歷史人文及生態環境，將帶給學童全然不同於教室內的學習經驗；參加活動的大崁國小五年級100多位師生今早在八里渡船頭集合，搭乘藍色公路船班展開一整天的淡水河走讀戶外教學。

鄭宇恩表示，誠摯感謝順風航運共同促成這次活動，以及學校用心安排，在地企業無私回饋照顧八里學子的同時，也藉多元的學習活動，讓孩子對自己生活中的這條淡水河有更深一層的認識。未來也希望如此有意義的活動，能擴及更多八里當地學童。

大崁國小家長會會長謝昆原表示，感謝鄭宇恩議員及順風航運共同促成此次活動，讓學童們的戶外教育課程場域擴及淡水河的藍色公路，連結生態及環境教育，讓學習走出教室、讓更多孩子親近淡水河。