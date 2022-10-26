民眾黨立委邱臣遠日前踢爆高端疫苗委託中資公司協助進行臨床試驗，質疑衛福部拒絕由中國代理的BNT疫苗，卻擁抱與中資合作的高端根本雙標。衛福部長薛瑞元今天解釋，高端與該CRO公司（受託研究機構）簽約時，其母公司仍為美商，只是在今年10月與中國公司合併，整個過程都經投審會認可，沒有不法。

中央流行疫情指揮官王必勝，今天下午也對此特別說明，依據經濟部商業司的調查，與高端合作的丘以思公司，是一間登記為港商的台灣分公司，自民國101年起登記至今，原始股東沒有中國籍，所申報的資料更沒有顯示具陸資投資人背景，已請商業司函請該公司說明最新的股權結構，如發現具陸資背景，將依兩岸人民關係條例辦理。

薛瑞元表示，丘以思的母公司是在今年10月才公布與中資公司完成合併，其主要業務是協助國內醫療機構進行臨床試驗，除高端之外，臺大醫院多年來也有很多合作案與丘以思合作，不論是港資、中資，在台投資都要由經濟部投審會審查，截至目前投審會都沒有對丘以思表示任何意見，顯示其為一家合法的港資分公司，至於丘以思的母公司股權變化，則不是衛福部所要關心的。

薛瑞元強調，衛福部關心的是高端疫苗臨床試驗過程中，有無按計畫進行，即符合藥品優良臨床試驗準則（Good Clinical Practice，GCP），例如臨床試驗所收到的資料有無安全保存好，而食藥署在去年6月完成查核後已確認無問題，於7月正式通過EUA。

王必勝指出，GCP是一項臨床試驗的重要準則，由食藥署進行品質與資料保存的查核，雖然食藥署已在去年6月完成查核，但未來如有必要，也可以再針對GCP進行查驗。

對於邱臣遠批評的雙標一說，薛瑞元則指應該弄錯了，當時的BNT疫苗採購是德國母廠直接跟台灣議約，但卻有中介者想來申請輸入我國，至於高端僅是與有中資背景的CRO公司合作，兩者不能相提並論。