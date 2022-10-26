無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（26）日特別來到楊梅高山頂啟明宮，因為這裡是鄭父親識字的所在，楊梅也是鄭家祭祀祖先祖墳真正的故鄉，鄭專程到此高喊「我是正港在地的客家人」，以展現團隊不畏艱難，勇敢向前走要「逆轉勝」的意志與決心。

鄭寶清今日在臉書發文表示，他今日在參選桃園市長的選前一個月，特別從楊梅啟明宮出發掃街拜票，就是要展現他們不畏艱難，勇敢向前走要「逆轉勝」的意志與決心，要讓桃園市民的生活過的更加美好的信念。

鄭寶清透露，楊梅啟明宮是他父親讀書識字的所在，楊梅也是他家祭祀祖先祖墳真正的故鄉，「我是正港在地的客家人」。桃園是這麼美好的城市，是他的美麗家園，楊梅更是他的故鄉；他從小生活艱困，打拚成功就是要來反哺他最寶貴最疼惜的美麗故鄉與家園，而他所說的政見，想要讓幼老中青的市民都能獲得照顧的全部承諾，他一定說到做到。

對此，鄭寶清強調，在選前一個月，他選擇回到我的故鄉楊梅，對天對鄉親「宣誓」承諾，他一定會「逆轉勝」打贏這場選戰，一定要當選桃園市長，來照顧相挺他的每一個家鄉父老兄弟姐妹，來讓桃園起飛大發展、超越雙北領航台灣，「讓我們楊梅人，讓我們桃園人，讓我們台灣人當家做主，幸福美滿又安康！」