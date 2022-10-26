南化消防分隊與居民合作建置「關山自救隊」組織集結機制，今天演練邀集一些在地擁有四輪驅動小貨車的家戶參與。（消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局南化分隊26日結合關山里民辦理「關山自救隊」集結滅火演練。（消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局南化分隊26日結合關山里民辦理「關山自救隊」集結滅火演練，以模擬住家發生火災，藉里長通報自救隊成員駕載運水箱與幫浦的農用噴藥車自主集結後，在消防人車到達前，處理撲滅初期零星火勢，使偏遠地區在地居民練就一身自主救災能力。

去年南化區關山里的一場火警，消防局出動南化、楠西、玉井、左鎮、麻豆分隊與玉井中隊前往救災，時程皆超過1小時，幸該處為空屋堆置雜物，無人傷亡，不過該場火警燒出了偏遠地區救災的隱憂，關山里距南化消防分隊車程約需1小時餘、救災人車無法早期到達搶救。

南化消防分隊與居民合作建置「關山自救隊」組織集結機制，今天演練邀集一些在地擁有四輪驅動小貨車的家戶參與，以利火災發生時消防隊尚未抵達前通知在地居民自主集結，萬一發生火災時，能有如一個移動消防分隊，對初期小火放水搶救，減緩火勢擴大或延燒的機會。

消防局第二救災救護大隊長丁春能表示，以去年火警為鑑，關山里地處偏遠，有些地方除居民自用的四輪驅動小貨車外，大型車輛如消防車難以接近，且山區消防水源密度不高，發生火警時往往難以初期滅火。

丁春能指出，經同仁與關山里長及在地居民討論合作，導入防火管理中自衛消防編組概念，創建自救隊集結機制，並建立自救隊車輛人員集結清冊，就能於火災發生時，第一時間聚集在地救災能量，達到初期滅火之效。