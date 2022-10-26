世界多個國家已成立碳交易平台，台灣在20餘年前也曾有構想，但至今仍未有雛形，多名立委關注此事，呼籲應盡速設立，以避免企業要至海外平台購買「碳權」，對此，環保署署長張子敬表示，不希望碳權成為投機工具，因此還尚未研議建置。

立法院社會福利及衛生環境委員會天邀請環保署等部會就「我國淨零排放路徑（含2030年國家溫室氣體減量目標）、國家永續發展政策與相關經費具體規劃，如何因應全球氣候變遷與國際減碳目標，並務實兼顧國內企業穩健發展」專題報告。

立委高嘉瑜表示，台灣的碳排高居全球第9名，但碳排放交易卻停滯不前，如中國、日本、韓國、新加坡、印尼等都已設置碳交易平台，如果台灣未設置平台，恐怕會使企業被迫至海外購買碳權。

張子敬說，碳額度應該是經濟工具而不是財政工具，不應該為了交易而交易。

立委林楚茵則質疑，環保署的公開平台及企業CSR年度報告書中的排碳竟然不同，以某家半導體工廠為例，就差距逾2萬噸，「是不是在大玩數字遊戲？」

張子敬說，可能是定義上的不同，如環保署僅要求其母公司，而金管會的報告書則可能及於其子公司，經過第三方驗證後的盤查數字應該都是正確的，可能是定義上有所不同。