莫德納次世代疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心今天公布一例次世代疫苗接種後的不良事件，為80多歲男性接種後死亡，指揮中心表示，該名男性本身有冠心症、高血壓病史，在接種後19天過世，死因為心臟衰竭合併心室顫動等。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名男性於9月28日接種第四劑莫德納次世代雙價疫苗，兩天後因右下肢疼痛、胸痛至急診就醫，經心電圖檢查未出現異常後返家；10月2日開始發燒咳痰、呼吸困難並顯示有肺炎，隨後因急性呼吸衰竭插管住進加護病房，診斷為敗血性休克，且疑似心肌梗塞。

最後，個案經醫院救治後仍不治，於10月17日死亡，死因有心臟衰竭合併心室顫動、呼吸衰竭、敗血症、腎臟衰竭等。

莊人祥說，昨日接種疫苗人數共4萬8803人，其中以莫德納次世代雙價疫苗的第二次追加劑打出3萬2728人次最多，目前全國第二次追加劑的覆蓋率已來到14.8％，其中65歲以上長者接種率達41.7％。

指揮官王必勝表示，今天食藥署將召開莫德納、BNT的BA.5次世代疫苗緊急使用授權（EUA）審查會議，至於高端疫苗的保護效益報告，由於目前還沒到規定時限，都還在陸續補件中。