韓國LG Display(樂金顯示)26日最新季報顯示，主要產品的需求減少加上售價走跌，第3季虧損加大，同時也是連續兩季都沒有進帳。

樂金顯示上季淨損7,740億韓元，約5.42億美元，遠遠遜於去年同期獲利4,638億。至於7至9月期間營損為7593億，較市場預估多出27%左右，而1年前營利還有5293億韓元。另外，第3季銷售量也減少6.3%，降至6.77兆韓元。

面板業績比重中，IT產品上看45%以及電視占25%的LG Display表示，由於大多數國家與地區已取消抗疫規定，待在家裡的時間，還有個人電子裝置上的花費雙雙減少，對LCD以及OLED面板需求前所未有地在下滑。除了個人，來自企業的需求也正趨緩中。

在面板製造業者調整供給下，LCD價格10月已停止下殺，但韓國KB證券還是預估，樂金顯示本季業績不用期待，因為市場需求還是很疲弱。同時KB證券也預測，LG Display今年應該會賠錢，營業虧損估在1.3兆韓元左右。

OLED電視最大市場之一的歐洲，也出現需求放慢的現象。根據調研單位集邦科技計算，在全球電視出貨量方面，今年前9個月為5139萬台，年減2.1%。不過，本季應可增10.8%，全年總數估達5696萬台，還是比去年同期要減少3.5%左右。

2022年OLED電視出貨預估量只有667萬台，年減率為0.6%。LG Display表示，將繼續縮小虧錢的LCD電視業務規模，目標是盡早停止韓國國內LCD電視面板的生產作業。同時，也會分階段降低在中國大陸的產能。