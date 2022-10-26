經濟放緩促使廣告商削減支出，谷歌母公司Alphabet上季廣告營收令人失望，導致整體營收創下2013年以來最疲弱的增長，引發市場對整個數位媒體產業的擔憂。

周二Alphabet盤後股價下挫6.6%，即將在周三發布財報的臉書母公司Meta Platforms盤後跌4%。

截至周二收盤，過去一年來Alphabet股價下跌28%，表現略遜於那斯達克指數。

Alphabet表示，YouTube平台的廣告主縮減支出，而谷歌上的金融服務廣告支出降溫，在這樣的情況下，公司預計招聘人數將減少一半以上。

Alphabet的業績報告令人大失所望，原本投資人認為以市占計為全球最大數位廣告平台的谷歌即使在經濟轉弱之際仍可持盈保泰。這將使華爾街更加擔憂通膨將繼續衝擊廣告支出。

上周同樣高度仰賴廣告收入的社群媒體公司Snap公布了歷來最疲弱的營收增長，其盤後股價應聲崩跌逾27%，市值瞬間蒸發40億美元，同時拖累Meta Platforms、Alphabet、Pinterest和其他銷售數位廣告的網路公司當日盤後同步下挫，總市值一度跌掉逾400億美元。隔日Snap收盤重挫28.08%，拖累美股盤初走低。

●Alphabet第三季（7～9月）財報

Alphabet公布第三季集團總營收年增6%，為690.9億美元，不如市場預期的705.8億美元，且營收成長率較去年同期的41%大幅放緩，並創下2013年以來新低。

營業利益率為25%，低於去年同期的32%。

每股盈餘年減24%，為1.06美元，不如市場預估的1.25美元。

整體廣告營收為544.8億美元，較去年同期的531.3億美元增長，但不如分析師的預期。

串流媒體平台YouTube廣告營收年減約2%，為70.7億美元，落後市場預期的74.2億美元。

谷歌網路營收年減1.6%，為78.7億美元。

谷歌搜尋（Google Search）和其他業務營收年增4.3%，為395.4億美元。

雲端事業Google Cloud營收為69億美元，優於去年同期的50億美元，並超出市場預期的66.9億美元。

流量獲取成本（TAC）為11.83美元，不及市場預期的12.38美元。

●公司說法與市場觀點

Alphabet財務長Ruth Porat表示，整體廣告收入減速是因為上一季表現非常強勁，而YouTube平台上廣告營收下滑是因為部分廣告商縮減支出。

Alphabet表示，減緩廣告支出的公司包括金融服務業，如保險、抵押貸款和加密貨幣等；但旅遊業和零售業的廣告主則為谷歌搜尋（Google Search）廣告收入帶來提振。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，谷歌第三季業績表現不如預期，證明即使是它也不能倖免於整個數位廣告產業面臨的挑戰。

Hargreaves Lansdown首席股票分析師Sophie Lund-Yates表示，Alphabet營收放緩的速度，讓那些對趨勢變化高度敏感的投資人感到震驚。

Alphabet財務長Porat表示，集團在第三季聘僱12,700人，預計第四季招聘人數將不到第三季的一半。該科技巨頭曾在7月表示，受到經濟逆風影響，公司到今年底都將放緩招聘。

財務長Porat表示，公司將致力於重新調整資源，以推動最具成長力的優先項目。

Alphabet執行長Sundar Pichai表示，公司將繼續評估各項目，並依據所需進行「路線修正」。